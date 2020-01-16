產評：股市大戶割禾青　見頂警號莫輕視

港股最近一個多月隨外圍向好，過去四個交易日成交俱逾千億元，暢旺市況與疲弱經濟呈強烈對比。不少上市公司或股東都開始趁市旺伸手要錢，抽水潮出現，往往是股市見頂的先兆。畢竟香港經濟尚在尋底，股市卻不斷攀高，就如建築在沙堆上的城堡，調整早晚要來。投資者隨波逐流、跟紅頂白無可厚非，但亦要留意風險，見好就收，切忌得意忘形，輕視市場警號。

去年十二月至今，恒生指數反覆向上，累積升幅約三千點。除了傳統經濟板塊如內地醫藥股、內需股及內房股輪流上升外，新經濟股亦趁美股迭創新高而炒番轉。例如有「染藍」概念的阿里巴巴股價屢創新高，就連近年累不少股民滿手蟹貨的騰訊亦打破悶局，一度重返前年南非大股東的減持價，其他科網股都順勢跟風，一時間好不熱鬧！

然而，股市表現始終不能長期脫離基本因素。香港的樓市正在調整，二手市頻傳劈價成交；實體經濟如貿易、旅遊及零售業都水深火熱，不時傳來本地零售商銷售大倒退，預告要大削分店規模，意味打工仔飯碗難保。香港經濟底子虛弱，且遠未到最壞時刻，股市實在沒有大升的道理。相信更貼切的原因，乃近期中美貿易戰氣氛緩和，市場風險胃納改善，加上新年前後各大央行出盡全力確保市場資金充裕，並力谷消費，為股市好友送上暖風，大戶亦樂意順水推舟大發新年財。

不過，大戶深知港股升市根本沒有足夠的基本因素支持，「割禾青」只是時間問題。近月接連有上市公司在市場進行集資活動，其中內房板塊的籌集資金更以百億元計；兩大科網巨企──騰訊及阿里巴巴亦先後有高層或股東大手減持套現；股價表現與股市氣氛高度關聯的香港交易所亦有高層沽貨套現。

所謂「春江水暖鴨先知」，企業管理層最了解公司狀況和經營環境，眼見股價已升至高位，是時候沽貨「食胡」，免得蘇州過後無艇搭！

若然抽水潮持續，股市的承接力必然受到考驗。觀乎近月集資的企業，不少是為了應付還債，並非因為業務上有甚麼重大發展，意味對企業的盈利增長前景沒有多大幫助，股市又哪來進一步的向上動力？

投資者須認清經濟大環境，留意市場潛藏的風險，別忘記身處亂世，環球不穩定因素太多，更須提防一旦再有突發事件，市況會急速逆轉，現今投資之道，在於盡量迴避風險，保本為上！