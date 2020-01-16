正論：新年維港無煙花　黑暴壓城人心冷

還有一個多星期便踏入金鼠年，可惜香港被黑暴籠罩，別說新年沒有新希望，就連丁點節日氣氛也消失殆盡。港府宣布，年初二賀歲煙花匯演經安全評估後決定取消，這也是繼十一煙花匯演、除夕維港煙花倒數及年初一花車巡遊後，又一個維港因暴亂而取消的煙花或新春公眾活動。急景凋年，維港璀璨不再，香港何時才能走出困局？

黑暴重創經濟民生，嚴重損害治安，被叫停的盛事豈止於此，旅發局舉辦的「香港單車節」及「香港美酒佳餚巡禮」，以至農曆年宵市場乾貨攤檔等等盡皆取消，今年新春可說是最死氣沉沉的一年。過去只有發生大型人命傷亡事故才會叫停演花匯演，例如南丫海難、大埔九巴翻車慘劇等，今年卻是例外。原本的太平盛世遭人為破壞，香江淪為亂世，叫人唏噓，更叫人憤慨。

叫人憤慨者，固然是暴亂黑手、暴徒、政客至今不肯收手，眼見經濟插水依然繼續「攬炒」。繼多個公共交通機構爆出減薪潮後，昨日再有多個零售集團傳出關閉門市的消息，意味這個年關將有更多打工仔失業。旅遊及餐飲業更是一潭死水，港府公布去年訪港旅客為五千六百萬人次，按年大跌一成四，而且大部分旅客來自去年上半年，自黑暴爆發至今，每日只有不足十團內地團來港，業界形容為「谷底中嘅底」，欲哭無淚。而一些海景食肆受煙花取消拖累，往年過萬元的酒席降價至四、五千元依然乏人問津。可以說，只要黑暴持續不止，失去了的市場和客源便如覆水難收，業界不可能回復正常運作，經濟不可能有起色。

更令人憤慨的是港府止暴無能。可以看見，港府口說止暴制亂乃當務之急，做的卻是另一回事，不僅放縱公務員及違法教師繼續播毒反中亂港，所謂的停職、發警告信不過擺擺姿態，消防處更淪為暴徒大本營，至今未見管理層正視。至於對反對派政客在議事堂上搞破壞，港府同樣一籌莫展，立法會不是拉布便是流會，連延長產假等民生議案都淪為犧牲品，害人害物。

最荒謬的是，港府明知止暴制亂必須從司法入手，偏偏對增設廿四小時法庭置若罔聞，任由「警察拉人、司法放人」變本加厲，反而一再浪擲公帑施以小恩小惠，以為可藉此轉移視線。日前公布的百億元紓困措施大都是過去被港府拒絕推出的「舊酒」，如劃一提高「長生津」金額，又如為輪候公屋者提供租金津貼等。廢官在好景的時候以「結構性財赤」拒絕之，現在社會一團亂麻則忙不迭推出，今日的我打倒昨日的我，難怪換不到掌聲，反被質疑藥石亂投，收買人心，為下屆政府的財政埋下炸彈，添煩添亂。

屋漏偏逢連夜雨。香港除了面對暴力瀰漫、經濟插水的困局，更要面對疫魔拍門的威脅。武漢肺炎被指有人傳人的風險，以港府防疫之兒戲，病毒攻破大門只是遲早問題，加上鼠疫、流感陰霾揮之不去，如果說，豬年不堪回首，鼠年恐怕更愁。