神州觀察：國家監察全覆蓋　難阻腐敗陸續來

權力與監督是一種共生關係，正如孟德斯鳩所說，一切有權力的人都容易濫用權力，直到遇有界限的地方才會休止。內地近年致力推行國家監察體制改革，試圖建成一套全覆蓋監察體系，阻止各類權力腐敗，惟從現實來看，許多濫權行為都是到了極限階段才被發現，卻無法阻止其滋生及成長壯大，效果與死守木樁、只能等兔子自己撞上來無異。

中紀委國家監委宣傳部聯合中央廣播電視總台，歷時數月、跨越二十多個省區市，從近兩年來發生的大量真實案例中「海選」出二十餘例，實地走訪拍攝製作出一套五集、反映紀檢監察體制改革成效的紀實專題片《國家監察》，並已在央視頻道陸續開播。據指該片在群眾中產生了熱烈回響，並令他們充分感受到了中央懲治腐敗的堅定決心和強大震懾作用，體現當局在推進國家治理體系和治理能力方面卓有成效，對強化權力運行的制約和監督、鞏固發展反腐鬥爭成果具有重要意義。

譬如該專題片開篇提到的山西省監察委員會掛牌成立後查辦的留置第一案，涉案的山西煤炭進出口集團公司原黨委書記、董事長郭海，因各部門架構重疊、各自為政，如同「九龍治水」，致使案件拖延數年不決，留下不少監督空白、死角。結果新成立的監察委只用三個多月時間了結案件，效率確實大大提升。問題是，郭海盲目追求銷售業績，忽略風險評估防範導致集團遭受四十多億元損失的事實並未改變；換句話說，即便多了個高效率的監察委，所能做的，也只是等壞人作惡後去打掃現場而已。

再看片中所列的華融公司原董事長賴小民、內蒙古自治區政府原副主席白向群、雲南省委原書記秦光榮、茅台集團原董事長袁仁國等貪官大蠹，動輒貪污上億元，錢多到要專門設「超市」擺放，茅台酒可以堆滿屋，豪車可以泊滿停車場，萬呎豪宅別院更不止一處兩處。這些人或是身居高位，或是地方一把手、實權派，「一言堂」、「家長制」作風濃厚，濫權腐敗更非一兩日，不少都是邊腐邊升、邊升邊腐十幾年、幾十年，監察委果真如此有效，為何不早早設立？

事實上，當局早前亦曾製作過《永遠在路上》、《打鐵還需自身硬》等反腐題材宣傳教育片，並讓一眾落台貪官上電視現身說法，甚至組織官員親往監獄觀摩學習，但又起到了多少警示作用？如今官場不還是前腐後繼、無畏無懼？說白了，再完善的反腐措施最終都得靠人去執行，官場從來是一家，沒有人民群眾的參與，甚麼監察體系仍將會漏洞處處，籬笆再怎麼紮也無法紮緊，反腐敗只能「永遠在路上」。