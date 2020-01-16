林鄭政府提出十大紓困措施，其實都是經年累月香港社會對特區政府的要求，只是特區政府的官僚用各種理由推搪抗拒，致使要紓的困愈來愈嚴重，並衍生出各種社會、經濟和政治問題。一如今次反修例動亂，若政府一早鎮壓，便不會發展成今天的爛攤子，香港社會亦不會損失幾百億元的資產與經濟收入，而且血流未止，損失繼續擴大，各種後遺症更對將來政府的治理、社會的發展構成巨大的挑戰。

十大紓困措施是林鄭月娥所代表的政務官治港班子被迫的讓步，若不是中央政府施壓，他們未必會改變原來的立場，但仍然會不太甘心，在執行上還可能有很大的阻礙。

無論如何，為勢所逼，特區政府公布這十大紓困措施，修改原來仇貧重富的政治偏向。政府增加的補貼，一是受惠者有極大需要，香港貧窮問題嚴重，長者貧窮尤為突出。二是特區政府投入的公帑，都會演變成本地消費，絕大部分在本地經濟內循環，產生乘數作用，效果遠勝減稅、免差餉的助富措施。

最關鍵的一條是針對劏房的租務管制，打破了上世紀九十年代取消租務管制以來政府的一大禁忌。殖民地時代，至少在中英談判、香港確定回歸之前，殖民地政府是抑制房地產的發展，依靠的政策一是龐大的公屋建設，二是私樓的租務管制，為的是社會穩定，有利英國的殖民統治。香港鐵定回歸之後，英國再不理會香港的社會穩定，更着意於賣地的財政收入，以及房地產發展對公私部門的利潤。

回歸後特區政府削公屋建設，堅拒恢復租務管制，便是維護房地產商的利益，以及香港社會裏的地主食利階級，或許還有以樓價不斷飆升來製造中產階層的虛假富裕感覺。但此舉卻造成香港貧富懸殊加劇、百業受壓、競爭力倒退、有樓者與無樓者的社會與政治矛盾，始作俑者是特區政府的政策，也因此備受各界批評，只是特區官僚厚顏無恥，一直抗拒民意。

今次因動亂和中央壓力而恢復租務管制，卻限於劏房的小範圍，不敢擴及私樓的其餘市場，還是以地主和房地產商的利益偏向，放棄機會來從根本解決香港房屋問題。公屋還是緩建，卻用租務津貼來安撫，但租務津貼用在劏房以外便缺乏管制，政府的津貼便轉手落入地主手裏，也讓他們可以隨意提高租金牟利，對公屋輪候者沒有幫助，反而會更添支出。

把租務管制與補貼合併來看，這個政府仍是不甘心放棄中英談判以來的偏向地產商地主的政策！