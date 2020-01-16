民進黨蔡英文成功連任後，大陸網絡上出現各種議論，當中不乏憤激之言，包括主張早日武統。其實不必如此浮躁，蔡英文當局有獨立之心，無宣布獨立之膽，何況美國主子也不會允許她亂來，正如當年陳水扁被視為「麻煩製造者」一樣，美國只想兩岸分隔，而不想兩岸開戰，台海局勢再壞也不過如此而已，大陸方面何妨再多一點耐心。

有人說，台灣選舉結果，對世界形勢而言不是甚麼大事，對中國形勢而言也只是茶壺裏的風波。這番話也許有點絕對，但不是沒有道理，因為不管誰當選台灣領導人，都不會影響世界形勢，也不會為兩岸關係帶來明顯改變。若是國民黨執政，大陸對台政策也許會寬鬆一點，而民進黨繼續執政，大陸最多也就是延續或稍為收緊目前的政策。反正台灣當局無論如何也不敢宣布獨立，大陸方面又何必急在一時。

當然，蔡英文連任後必然會繼續「去中國化」，天然台獨也必然會繼續瘋長，但不管怎麼樣，「陸強台弱」的趨勢都不可能改變，蔡英文當局理應有自知之明，絕不敢輕舉妄動。目前大陸的經濟總量是台灣的二十三倍，軍費是台灣的十五倍，兩岸實力早已不在同一層次，差距還在持續擴大，台灣硬拚大陸，無異於以卵擊石，即使蔡英文再狂妄，也不會不知輕重吧？有位美國軍事專家曾指出，大陸根本不必出動軍隊，也不必使用導彈，只需數萬枚水雷就足以封鎖台灣。這並非無的放矢，台灣變成一座孤島，經濟遲早被困死，美國和日本也愛莫能助。

說到底，推動兩岸統一，始終要靠大陸這邊，而不可能將希望寄託於台灣執政者身上。正如古人所說，不戰而屈人之兵。只要大陸綜合實力繼續增長，直至反超美國，台灣無法再挾洋自重，兩岸統一自然水到渠成。這一天何時來到？也許八年，也許十年，也許更久，時間在大陸這邊，不妨拭目以待。