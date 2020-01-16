政府又推紓困措施！用這個「又」字，因為過去半年多次高調宣布多重紓困措施包括支援中小企，號稱用了數百億元，但雷聲大雨點小，甘霖未澤大眾市民，這次是新一年首炮，又稱花費百億元，但當中不少是期票，看來又是口惠而實不至居多。

其中較為人注目是建議劃一法定假期至十七天，即是勞工假與銀行假看齊，勞工界爭取多年，歷屆政府包括港英時代都不理會，因牽涉太多利益問題，勞福局局長羅致光亦曾說現屆政府不會處理。現在政府突然打倒昨日的我，且選擇在經濟最慘淡之時提出，當然引起各界爭議。商界直斥百上加斤，亦有人建議分十年實行。其實大家不用太勞氣，這個建議由諮詢到修例，過程起碼數年時間，林鄭是否還在位仍是未知之數，加上商界阻力極大，林鄭任內落實機會甚微，下屆政府亦不會傻得接這個燙手山芋，所以政府煲的是「冇米粥」，虛招一道想取悅基層，實在太低估港人智慧。看看取消強積金對沖方案如何一拖再拖，跨越兩屆政府又要重新諮詢，便知一日未立法，一日都是只聞樓梯響。

另外一項大眾關注的措施是調低「兩元乘車」優惠年齡下限，由六十五歲降至六十歲。本來計劃原意是鼓勵長者多接觸社會，不要因為車費、船費而呆在家中，但是去年將長者綜援門檻由六十歲調高至六十五歲，兩個調整方向背道而馳，顯見安老政策朝令夕改，教人無所適從。

劃一法定假期及六十歲兩元乘車優惠，都明顯是政府想收買人心的舉動，路人皆知，不知是哪個蠶蟲師爺想出來的餿主意，市民需要的不是小恩小惠，而是盡快止暴制亂，社會回復正常秩序。若繼續催淚彈橫飛，黑暴縱火傷人，堵塞幹道，送錢給你也不敢出街，假期還是呆在家較安全，林鄭政府藥石亂投，花的冤枉錢足夠建很多醫院及安老院舍了。