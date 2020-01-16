台灣這次總統選舉期間，有人把蔡英文十多二十年前當陸委會主委時的一些講話和文章在網上貼出，其一是《工商時報》的一篇報道，題目是「蔡英文：未來一中是唯一選擇」，內文寫道：「一個中國」是我們必須面對與處理，「一個中國」可能是未來五年、十年甚至更久，兩岸共同存共榮的一個體系，我們必須與中國大陸建立一個有意義的政治關係。

另外，國民黨也有人翻舊帳，指蔡英文在擔任陸委會主委時，曾說「我們的『一個中國各自表述』……在我們的立場，是『各自表述一個中國』」。

蔡英文在這些二十年前表述的言論，清楚表示她曾經支持「一個中國，各自表述」的立場，這個立場即北京堅持的「九二共識」，是兩岸都接納的兩岸關係基礎，只不過當蔡英文上台當總統後都一概否認了。然而，這些對「一中各表」態度前後矛盾的言論，未有影響蔡英文的選情，可見選民並不介意候選人言論前後不一、自相矛盾，否則豈肯把選票投給這類言論前後不一的政客？又或者選民也認為「一中各表」只是權宜之計，好暫時紓緩北京的壓力，並不當真。

政客的言論此一時彼一時，有時前後矛盾、自打嘴巴一點都不奇怪。他們的公開發言是政治需要，主要是說給當時的群眾聽，滿足他們當時的要求，回應當時的心態。即是說，這些言論只是為了滿足群眾的心理需要，沒有必要天荒地老、矢志不渝。誰人願意選擇相信政客的承諾，是他們心甘情願，與說話的政客無干。明白這個道理，那就要自己保持頭腦清醒，不能把政客的競選言論當真，否則只是自欺欺人，自討沒趣。

如果群眾認為要選真心捍衞市民利益、說話真誠、言論前後一致的政客，只是他們幼稚，對政治認識不深，一廂情願，被騙也是活該，不應怨天尤人。

美國同樣傳出總統特朗普前後不一致的言論，他當年打算競選總統之前，指控時任總統奧巴馬部署攻擊伊朗，發動戰爭好爭取選票，豈料特氏當上總統要競選連任，還不是施展相同伎倆，照樣用攻擊伊朗這招去爭取選票？網上把特朗普前後矛盾的言論視頻傳播出來，當然是為了打擊他的競選部署，指他言論前後不一致。我看這些視頻對特朗普的競逐總統應該影響不大。只要美國選民覺得他對內能紓緩國民的經濟困境，對外能捍衞美國的國外利益便足夠了。除非反對力量能夠成功建立他不誠實欺騙國民的證據，否則特朗普的連任機會應該甚高。人民其實不大介意政客的言論是否真誠。