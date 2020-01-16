黑暴趨向恐怖化，警方日前在旺角一劏房檢獲爆炸品需即場引爆，其爆炸力足以炸死一輛私家車所有乘客，足見黑暴分子喪心病狂。警方除了要維持治安，亦有必要加強裝備確保自身安全，有消息指警隊欲引入電槍供日常警務之用，詎料竟引來反對派大做文章，誇大電槍殺傷力，妖魔化警隊，卻絲毫不提黑暴分子殺人放火淋腐蝕液等兇殘手段，更不提英、美、澳及新加坡等地都有採用。有些人竟比賊人更害怕警隊加強裝備，原因是甚麼，你懂的。

說到底，反對派之所以瘋狂妖魔化警隊，挑動社會仇警情緒，皆因警隊是止暴制亂、阻止奪權的唯一武裝力量，他們不除掉警隊，不可能達到目的，於是警方便成為眾矢之的，多麼駭人聽聞的「故事」也有人散播並相信。日前油塘紀律部隊宿舍發生男子墮樓事件，碰巧有住客拍得男子墮樓一刻，隨即被有心人言之鑿鑿說成「黑警推人落樓」。有指該男子在走廊一較高且細小的氣窗伸出大半個軀體到窗外，約一分鐘後才墮樓，於是一班白癡網民紛紛起哄認為有可疑，說跳樓毋須選擇如此奇怪位置，認定是「黑警」所為。

本來，此等白癡言論實在沒必要回應，但筆者身邊竟不乏高學歷人士也深信不疑，令人搖頭嘆息。簡單說一句，倘此人是被黑警推落樓，他有可能不掙扎不呼救嗎？上址人口密集，並非荒郊野外，更發生在光天化日之下，只要他呼救，不可能不驚動其他人。

一個人要尋死有很多原因，也有很多方法，外人一廂情願認為不合理，其實根本沒有可疑。然而在這個反智世代，一些超出反智人士認知以外的事，均被視為有陰謀，警察例必第一個被蒙上不白之冤。說穿了，透過輿論洗腦抹黑是奪權的慣常伎倆，也是中美角力的必然亂象，大家宜擦亮眼睛，看清楚當前世界正發生甚麼事，又是甚麼力量令港人如此瘋狂。