筆者常掛口邊，說特區政府應天道、人道參而用之，以制訂管治方略，此舉乃是不得已而為之。所謂「天視自我民視，天聽自我民聽」，為政者苟能以百姓之心為心，一切舉措自能順乎天意，無有不當。可惜，咱們的管治班子終日閉目塞聽，離地萬丈，即使有所作為，也是後知後覺，故才使民心渙散，治權岌岌可危。

到了這等地步，惟有甚麼方法都用上，因此我才叫管治班子不要盲修瞎練，制訂政策宜當順天應時。

香港特區成立於炎夏時節，五行以火為忌，子平命學以調候為急，命局中急須寒氣來救，所以要化解危機，最宜在冬天。去年的反修例運動爆發未幾，不少人已指出這是自第二次世界大戰之後，香港面臨的最大危機，茲事體大，其時本欄便再三強調，特區政府宜在秋天部署，待冬天氣候轉寒時出擊，庶幾可收一點平亂之效。

未知京港政府是歪打正着，抑或背後亦有高人指點，入冬後也確是接連發招，如今暴亂幸而也稍見緩和。他們所用的第一招，是以柔性手法處理佔據香港理工大學的暴徒，避免了慘劇發生；第二招是讓區議會選舉如期舉行，民怨有宣洩渠道；第三招是打算成立獨立檢討委員會，調查範圍包括警隊涉嫌失職問題；第四招是讓中聯辦換帥，使部分抗爭者可以消消氣；剛公布的第五招，是推出一百億元紓困方案，惠及老弱社群。

上述五招只是耍耍花式，效用不見得特別強，不過乘着天時之利，氣候轉涼，香港熱燥的命局得以降溫，反修例之亂總算熬過了最艱難時期。不過，本文執筆時，恰巧有年輕人來訪，在我家三面開窗的環境下，他甫一進門便自行按動空調，說因天氣太熱，渾身在冒汗。唉！在這個沒有真正冬天的香港，特區想重新交上好運，看來還是不易。