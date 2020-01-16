特區政府止暴制亂無方，社會動盪，人心虛怯，相信是回歸以來所未見，而林鄭及其廢柴管治班子的民望，也是低殘至不忍卒睹。在經濟凋敝、民生多艱的情況下，林鄭趕在財政司司長陳茂波發表新一份預算案前，「截胡」率先公布十項紓困措施，涉及開支一百億元。

有關措施多傾向基層長者，其實都冇咩錯嘅。顏淵講過：「鳥窮則啄，獸窮則攫，人窮則詐。」佢係想告訴魯定公，自古到今，冇聽過讓百姓走投無路，君主還不會陷入險境的；顏淵提醒在上的要關心民生疾苦及留心國家安定。之不過，在社會穩定、年年有大筆盈餘時，林鄭就推三推四，係都唔肯推出為基層、長者嘅紓困及長遠扶貧政策，依家好難唔予人以百億公帑「收買人心」或「政治問題派錢解決」之譏，林鄭就死口唔認有其他意圖，仲話對弱勢社群提供支援係「突破思維」地推行。突你條命喇，根本就係病久亂投藥！

政府做事向來強調有規有矩，建議多數要經過諮詢社會各持份者，再交行政會議拍板；再說，政府亦應交代清楚政策改變嘅理據和影響，但今次完全冇，被轟政策朝令夕改，十分混亂，已進入「攬炒模式」，完全罔顧下屆政府嘅財政穩健。

事實上，林鄭嘅十項紓困措施，大部分係以今日之我打倒昨日之我。當然，十項紓困措施，有唔少係冇時間表或係幾年後嘅事，即係話，政府依然沒有擺脫口爽爽、大隻講嘅劣性。政府施政一時一樣，叫市民如何對佢有信心？好似早前有人提出提高長者生活津貼、放寬資產審查，林鄭就義正詞嚴話「呢個並不單係一個供求問題，亦係一個分配問題，因為公共資源畢竟有限」；有論者問何不為輪候公屋逾三年住戶提供現金津貼，林鄭就話直接租金津貼恐怕受惠的不是住客，而係業主！神又係佢鬼又係佢，如此施政，遂永遠混吉離地！