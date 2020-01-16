美國民主黨總統初選局勢仍未明朗，距離艾奧瓦州黨團會議大約還有半個月，民主黨內部卻傳出震撼消息：佛蒙特州參議員桑德斯一八年底在華盛頓跟麻省參議員沃倫會面，據稱雙方當時一致認為，他們應在初選舉行期間避免互相攻擊。沃倫認為，她可以主打經濟問題並贏得廣泛女性選民支持，惟桑德斯當時回應稱，他並不相信女性能贏出總統選舉。

儘管桑德斯陣營試圖撲火，辯稱這是「一場誤會」，但當事人沃倫卻補上最後一刀，發表聲明指她認為女性候選人能贏出大選，但桑德斯並不贊同。民調顯示，桑德斯目前在艾奧瓦州的民調領先，會否因今次事件而出現逆轉，備受各界關注。

桑德斯跟沃倫各執一詞，誰是誰非，只有參與密會的兩人知道，但正如桑德斯所說，既然大家都知道對方將會競逐黨內提名，根本不可能說出「女性贏不了」的話。他當時只是說，特朗普是個會把性別歧視、種族歧視化作武器的候選人，言下之意是沃倫作為女性，應提防特氏沒有底線的選舉策略。

然而不能忽視的一點是，民主黨對今年底的總統選舉志在必得，為了阻止特朗普連任，很多選民不願意冒任何風險，上次選舉希拉妮落敗，今次是否應該繼續「冒險」，將重任付託給女性候選人，成為不少民主黨支持者心中「不能說的秘密」。在此情況下，儘管民主黨支持者的社會分布愈來愈廣泛，但初選至今，卻無法反映在初選競爭者的組成上。在最新一輪電視競選辯論中，參加者就幾乎是清一色的「老白男」。

但不管怎麼說，「左翼」參選人在這個時候「同室操戈」，對桑德斯和沃倫來說都不是一件好事。兩人之前以「同盟軍」姿態示人，較早前在底特律舉行的電視辯論會上，兩人出場時互拍肩膊彼此鼓勵，以身體語言向選民宣告，這是一場「我們對他們」的「戰爭」。正因為桑、沃二人在票源上很大程度重疊，因此才必須「結盟」，共同對付以前副總統拜登為代表的溫和保守派。

然而理想很豐滿，政治現實卻很骨感，選舉畢竟是「你死我活」的殘酷遊戲，哪來這麼多「同盟軍」？在沃倫指稱桑德斯發表「女性難贏大選」論的同時，有報道指桑德斯的競選團隊正向選民宣傳沃倫的支持者是「受過高等教育、較為富裕，且無論如何都會投民主黨的人」，暗示沃倫難以像桑德斯那樣吸引新選民。

桑德斯跟沃倫互鬥，必須適可而止，否則很可能重演四年前桑德斯跟希拉妮互鬥的一幕，當年桑氏的支持者認為希拉妮陣營以不當手段搞走桑德斯，導致不少人在大選時「含淚不投票」，間接造就特朗普當選。環顧民主黨初選戰場，到現在還未有清晰的領頭羊，即使號稱是大熱門的拜登，亦沒有多少優勢可言，更何況他背負兒子在烏克蘭天然氣公司任職高層的包袱，即使贏出初選，亦肯定會被特朗普死咬不放。有分析認為，民主黨內部纏鬥不休，很可能要拖到七月舉行全國代表大會時才能敲定，讓特朗普有機會以逸待勞，坐收漁利。