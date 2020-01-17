功夫茶：一哥一夫當關　正氣擊退群魔

新任「一哥」鄧炳強上任以來，為警隊帶來一股新氣象，止暴固然精於部署，至叻智破幕後黑手，一改以前只驅趕不圍捕而壯大黑衣人個膽；另外值得一讚嘅係新一哥凡事親力親為，除了一日走幾場為前線警察打氣外，更深知肩負艱巨重任，一改前一哥「沉默是金」嘅作風，尋日佢親身走入反對派為首嘅中西區區議會回應，幫警方澄清，批評假新聞，不容無理抹黑警方但接受善意批評。

嗱！先聖就話「自反而縮，雖千萬人吾往矣」，意思係話若然自我反省，覺得有理有據，無愧於良心，咁即使面對千軍萬馬、千萬群眾，自己也要勇往直前。喺會上，一哥多次受到支持黑暴嘅區議員無理謾罵同埋攻擊，其中有區議員七情上面，拿出一塊「生豬肉」，話代街坊轉交，仲話年輕人上街被拉到警署最怕被「砌生豬肉」云云。亦有區議員懶醒稱自己戴上面罩係「暴徒」，完全唔知醜字點寫。

好個一哥，氣定神閒，口舌便給，佢對嗰位做騷、聲大夾冇準嘅區議員話，你戴面具而無暴力行動，唔算暴徒，要有行動才算，窒到條友口啞啞，好嘢！一哥又叫班友指控要講證據，唔好惡意亂噏，班友又當堂窒咗。一哥一臉正氣，剛柔並濟，拿捏得恰到好處，此誠金石可穿，鬼神可鑑，豈怕議會妖風大盛，群魔亂舞！

有道是「君子不恃萬人之諛頌，而畏一二有識之竊笑」。嗱！對住擦鞋仔諸多奉承，有作為嘅人點會受落而得意？反而有真知灼見者嘅譏笑，有識之士就會感到不安。喺回應反對派、反智者質疑警方引入電槍會「殺人」嘅問題，一哥答得情理交融，佢指電槍更有效率更安全，亦即功夫茶強調嘅止暴要利其器也。一哥話，當情況不容出動真槍但又需要開槍，用電槍就多個選擇，可減低武力層次。咁又係呀，之前暴亂，於千鈞一髮之間，電光火石之際，警員為自保及考慮到公眾安全，迫不得已開真槍引來唔少批評，如果開電槍，就可減少爭議。一哥此番陳詞，充分說明一個帶勇之人，除了膽識，更要強於分析！

是非不分，又唔講氣節仁義，社會梗亂喇！今一哥一夫當關，萬夫莫開，令人刮目相看。呢！會上鄧炳強被問及會否辭職或下台時，一哥話自己不是問責官員，不會問責下台。喂，人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，霸住茅坑不拉矢都未問責下台，講下台，由中環排到柴灣都未輪到佢喇！

一哥形容自己嘅工作係理直氣壯，警隊清者自清，只有懼怕正義嘅人先至希望佢辭職！呢份自信，的確令人欣賞。有啲人得把口「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」，哪及得全力以赴、事必躬親嘅警隊一哥，功夫茶畀個like佢！