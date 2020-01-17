神州觀察：禁燒散煤再惹議　罔顧民生假環保

內地北方城市關於禁燒散煤柴草、強制使用清潔煤引發的爭議衝突不絕，一再凸顯當局粗暴行政、罔顧民生之本質。正因如此，一些地方政府始終不思進取，動輒胡亂作為，簡直冥頑不靈。

河北邯鄲臨漳縣日前下發一則《關於加強對大灶蒸饅頭、炸丸子等燃燒木材、劣質散煤開展巡查的通知》，隨即於當地引發輿論爭議。據悉該通知是由臨漳縣空氣質量保障應急指揮中心下發，目的是想在春節期間維護好該縣空氣質量指數，確保打贏大氣污染攻堅戰；中心並將聯合當地生態環境分局、縣市場監管局共同督導實施，發現一宗揭發一宗，並會追究相關鄉鎮的責任問題。

正如有網友質問，中華上下五千年，祖祖輩輩都在燒煤砍柴取暖做飯，到處炊煙裊裊，詩情畫意，何曾出現過空氣污染危機？倒是踏入現代社會以來，隨着各類工業活動的加劇，才出現這樣那樣的環境污染問題，究竟官方所說的燒散煤是北方大氣污染的重要原因、「貢獻率」高達百分之五十是否屬實，不得不叫人懷疑。

更重要的是，有關通知發出來後，卻讓民眾產生歧見與擔憂，以為政府是要禁止他們蒸饅頭、炸丸子置辦團年飯，至少說明該則通知在行文造句上有欠謹慎；禁燒散煤、木柴，直說便可，何需加上那麼多「前綴」？況且民眾又不是不了解內地機關衙門的行政作風，凡事愛搞一刀切，或是有殺錯無放過，執行上面的政策總是不遺餘力；萬一有人「舉一反三」，上綱上線，甚至連一般的炒菜做飯行為都給禁了，就讓百姓過大年「揭不開鍋」，又能奈其何？

不久前，山西臨汾洪洞縣就用水泥將村民的爐灶封掉，更有當地村委會人員翻牆入屋，強行封堵，打的也是環保旗號；而在河北曲陽等地，則有村民因偷燒散煤、雜草遭當局拘捕；或是像唐山、承德等地那樣，接連發生村民因使用清潔煤導致一氧化碳中毒及死亡事件。政府強推的新煤不但貴得離譜，還得配上專用設備方能安全使用，結果該環節又成了一些人牟利的大好機會，並為此犧牲了民眾的生命安全，這樣的政府又是何其令人心寒！

若真論及環保，當局的某些做法更顯無恥。譬如清潔煤的不耐燒及不環保爭議一直未消，各地仍不顧一切強推，早被質疑背後存在利益驅動問題。再如珠海某石化廠日前發生爆炸燃燒，環評報告很快便已出爐，表示未有污染環境，以及江蘇響水化工廠爆炸、福建泉州「碳九」洩漏等事故中，當局都能迅速得出同樣的結論，堪稱神奇。反倒是百姓炒個菜、烤個羊肉串、放個鞭炮都成了重要污染源，怪也不怪？