世界視線：樹欲靜而風不止　中東亂局續失控

美國和伊朗暫時停止直接攻擊對方的軍事人員和設施後，中東局勢並未平靜，伊朗國內爆發了直接針對最高精神領袖哈梅內伊的民間示威，伊朗周邊國家的各種軍事衝突不斷，尤其是來歷不明的空中力量，周二空襲了敍利亞西部的T4空軍基地。

敍國軍方指空襲是以色列發動，以國拒絕證實。俄羅斯媒體則插上一腳，直指發動襲擊的戰機來自敍國東南部，該區有美軍駐紮，暗示發動空襲的未必只限以色列。結果，誰空襲了敍國就變成了一筆糊塗帳。但可以確定的是，位於霍姆斯市附近的T4，是敍國政府提供給伊朗的重要軍事設施。革命衞隊不僅在這裏支援敍國政府軍，同時還遙控黎巴嫩什葉派真主黨游擊隊的聯線行動。以色列因此一直視T4為眼中釘，過去數年不斷對之發動空襲。

如果確實是以色列的話，這將是以軍在新年以來發動的第一次境外打擊行動，而且明顯有違美國總統特朗普謀求與伊朗和談的公開表態。巧合的是，以軍本周向內閣呈交的評估報告，開宗明義指出美國擊殺伊朗革命衞隊首腦蘇萊曼尼，有利於以國趁機扼制伊朗對敍國的滲透。

自從爆發內戰後，敍國政府為打擊伊斯蘭國（IS）及反政府武裝組織，引伊朗革命衞隊「入關」，結果令德黑蘭的手伸到了以色列國界線上。以色列亦因此劃下紅線，絕不容許伊朗在敍國建立永久軍事基地。對T4的空襲，符合以色列的既定政策。

事件亦因此反映了中東局勢的複雜和不可控，一旦爆發某場危機，便會有各種國家和勢力參與棋局。雖然美國和伊朗彼此間僅發動了有限度的軍事打擊，區內其他玩家卻有各自的打算，例如以色列便可趁機削弱敍國境內的伊朗軍事力量。這恐怕又引起伊朗或黎巴嫩真主黨等什葉派勢力的下一波回應，導致中東亂局一步一步走到特朗普的意料之外。正因為中東是這種充滿各種不可控因素的地區，特朗普斷然擊殺伊朗軍頭是極為冒險之舉，如果他不能迅速控制局面，便可能危及其大選連任的前景。