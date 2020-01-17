有報道說，警方正在研究改進設備，包括購置電槍、網槍等，保安局局長李家超也表示支持。

過去半年，我在本欄多次提議警方採用電槍應對暴亂，如今，暴亂稍歇，警方開始研究，也算是好事。不過，警隊用電槍，在國際上例子極多，引用外國經驗，實在不用研究，要做的只是在內部使用條例上作相應修改與規定。

電槍有埋身和近距離兩類，效果迅速，卻不致命。現時警方使用胡椒噴霧面對面罩作用消失，以警棍與暴徒搏鬥缺乏優勢，橡膠子彈和布袋彈也低效，電槍可以迅速制服暴徒，保障警員的人身安全，也避免多番肉搏帶來的騷動，同時亦不需要動用實彈鎮壓，不會產生嚴重的傷亡，在現時暴徒隨意動武攻擊警員執法的情況下，對警員、暴徒以至旁觀的群眾可作安全保護，也產生迅速抑止暴亂的作用。

電槍可以直接癱瘓暴民的攻擊，隨即可拘捕，廣泛使用，亦成為對暴民的威懾，使他們不易一哄而上，攻擊之後四散。電槍制暴之後，警方有足夠的時間來逐個暴民拘捕，不會走失，且精準程度超過橡膠子彈和布袋彈，不會演變成警員被圍攻、被搶警槍或被迫發實彈自保。

反修例動亂開始，在上一任警務處處長和政府上層的約束下，應對動亂全無策略，結果是鼓勵縱容示威轉化為暴亂，暴亂遍地開花，攻擊警察總部與警署變成常態。政府與警方示人以弱，且還不住地自我批評、自我束縛限制，暴亂之惡化，政府與警方責無旁貸，咎由自取，可憐前線警員及眷屬受罪。即使後來引進水炮車，也不敢用，且荒謬地降低力度，徒具形式而無實效。以香港警隊的實力，實在不應窩囊如斯，就算設備不適應，也不可能不更換改進。

新警務處處長上任後，政策改變，對暴亂鎮壓的力度和有效性提升，形勢扭轉。但止暴制亂未完成，流竄式的破壞仍構成對香港治安的白色恐怖。而立法會選舉之前，一如區議會選舉，暴亂會有再起的可能性，警方好應趁機把設備、訓練、戰術、策略調整。購置電槍，全面採用是一策；加強水炮車的設施、提高水力勁度、增添胡椒一類成分、加強威力是另一策；組建強力的情報組織，就現時已拘捕和登記的示威暴亂人物監控和順藤摸瓜，把嫌疑組織全然掌握，是另一策。

此外，在關鍵的公共空間廣設錄影設置，與無人機一起可起有效監視作用。還可以建立警隊的狙擊小組，守衞警署和在暴亂時打擊領頭衝擊者和使用汽油彈等武器者。