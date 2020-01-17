根據中美第一階段貿易協議，中方承諾未來兩年增購二千億美元美國產品和服務，而美方則依然維持之前對中國產品加徵的關稅，可見這不是一份公平的協議。為何美國目前還不肯取消關稅，而要等到達成第二階段貿易協議？特朗普聲稱是為了保留接下來的談判籌碼，否則美國手上就沒有牌了，這分明又是「美國優先」那一套。現在的問題是，美國手上還有牌，中國有沒有？如果沒有牌，第二階段談判豈不是還要讓步？還要任人予取予攜？

從需求的角度看，中國增購美國產品並不是問題，不買東家買西家，反正都是買，分別並不大，適當的讓步是可以理解的。但若一味委曲求全，為求達成協議而放棄原則，則一點也不值得。實際上，即使在貿易戰陰影之下，去年中國進出口總值依然上升，其中出口同比增長百分之五，進口同比增長百分之一點六，貿易順差更是大幅增長逾兩成半，達到創紀錄的二點九二萬億元人民幣，這說明貿易戰對中國的衝擊並非想像中那麼大，也說明中國對外貿易已呈現遍地開花的勢頭，未必還要仰賴美國市場。

特朗普常吹噓貿易戰給美國帶來多少關稅收入，這是基於一個假設，即美國加徵關稅的成本全部由中國廠商承擔。其實不然，中美經濟學家都發現，加徵關稅的成本幾乎全由美國消費者承受。道理很簡單，羊毛出在羊身上，美國消費者對中國產品依賴程度甚高，短期內根本無法在本地和國際市場上找到足夠替代產品，即使中國產品被加徵關稅而提高成本，他們也只能無奈接受。

貿易戰剛開始的時候，不少西方媒體認為中國可能像日本那樣陷入「失落的二十年」，「中國崩潰論」更是甚囂塵上，如今這些論調已經不攻自破。中國不僅在貿易戰中站穩了腳跟，而且鞏固了產業轉型、走自己道路的決心，沒有必要再看老美臉色，更沒有必要一退再退。