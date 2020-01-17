每年一度的大年初二煙花匯演，一如大眾所料，因為安全理由取消。今年香港會過一個歷來最沒有氣氛的農曆新年，年宵市場缺少乾貨攤變成雞肋，吸引力大減，人流必定劇跌，相信花市的生意也難樂觀。而花車巡遊一早已宣布取消，即使以嘉年華取代，都不是那回事了，如今再取消煙花匯演，這個新春節日氣氛恐怕比氣溫更冷，然而示威暴燄看似冷卻，實則走向地下化、經濟化，殺人不見血。

政府取消活動，斬腳趾避沙蟲，避免大量人群聚集，暴徒趁機生事，但你退一步，人家便進兩步，年宵市場砍剩半截，取消煙花匯演，攬炒又建功，不用冒出頭給警察拉，事半功倍，反對派額手稱慶，食髓知味，發起「和你宵」各區市集活動，又是「黃色經濟圈」的延伸，只有他們可以搞生意，政見不合的便要搞死你。泛民區議員更涉嫌濫用權力，利用區會資源加入「和你宵」，例如葵青區議會支持「葵涌和你宵」，在建制派「議會監察」質疑後，房署才否決場地申請。

暴徒和政府作對，取消煙花，便出動炸彈賀歲，炸得更燦爛。旺角日前破獲水喉通土製炸彈案，拘捕多人，涉及隱蔽勇武組織，被捕者包括學生，甚至幼稚園教師，又一個誤人子弟，而且是幼苗，看來暴潮不但禍延兩代，一日有黃師，特區代代都會被洗腦，永無安寧。

養不教，父之過，教不嚴，師之惰，師長和家長同樣難辭其咎。一名青年疑在村屋製作炸彈，其母稱硫磺粉及火槍是用作驅蛇，石油氣是用作農曆新年打邊爐及盆菜用，玻璃樽則是家人用作自製醬料，藉口多多，信不信由你，稍有常識都知可能性有多大。慈母多敗兒，實是至理名言，姑息縱容只會讓年輕人一錯再錯，縱暴埋下炸彈，政府悔不當初，現在要一個一個炸彈拆解，隨時粉身碎骨，可憐的香港人無辜陪葬。