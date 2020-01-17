路過港鐵站出口其中一條行人隧道，發現已清理的牆壁被人重新貼上各種揮春式海報，分別有「家黃屋潤」、「黃馬精神」、「家黃萬事成」、「煲底相約見」四款，估計是黃友的新創作，配合到農曆新年時使用。我認為揮春頗有創意，能夠善用習俗，切合黃友的行為想法。其實他們大可盡量發揮，如「黃運當頭」、「身黃力健」、「裝修平安」、「燃燒順利」、「汽油廣進」、「火頭充足」之類還可以多加創作。街上貼的都是印刷品，應有一定數量，供同道者四處張貼，但未見像一般廣告宣傳品般，當作宣傳單張，在港鐵站出口專人大量派發。到底是印刷數量不多，只限作樣辦張貼，讓志同道合者抄襲？還是只在自己圈子內限量派發，大家圍爐取暖？

倒想不到黃友圈子裏也有人慶祝農曆新年，他們中不是有人宣揚擺脫中國，去中國化嗎？農曆新年張貼揮春這種「支蝗」傳統，又怎能在黃友圈子內推行呢？

本來中國人最重視農曆新年，平時家人無論怎樣立場分歧，都會暫時放低爭端，大家歡聚團圓罷？就如西方人過聖誕節，就算兩軍在戰場上對峙，聖誕節那幾天雙方都宣布停火，快快樂樂過節日，等聖誕節停火期過後才繼續開戰。跟西方慣例，既然是一年一度最重要的節慶，怎麼還會有人上街搗亂破壞節日氣氛？

豈料網上所見，原來黃友已一早編好了活動日程，有人說要辦黃色年宵市場，剛過去的周末亦有人在街上和商場派揮春，事後還有蒙面黑衣人出來與警察對峙，亦有人被拘捕。已經公布的黃友慶祝農曆新年活動，分別有：一月二十四日晚大除夕去黃大仙祠上頭炷香、年初一聚集西九開賀年大會、初二車公廟聚集拜車公、初三選了幾個商場辦群眾活動。

絕大多數機構商號都會在農曆新年這幾天休假，供員工與家人共度佳節。一般市民亦會利用這幾天假期一家歡聚，吃喝玩樂，除非是公共交通工具的員工才需要特別加班，為市民外出提供便利。怎麼黃友這般勤力，「年終無休」，從大除夕努力到年初三？

難道黃友都沒有家人，不需要一家人吃頓團年飯、年初一與家人拜年，互相恭喜𢭃利是、趁假期往訪親友？

看他們的日程，倒擔心每年都去黃大仙祠爭着上頭炷香的夏蕙姨，一把年紀怎樣夠年輕力壯的黃友去爭？一不小心給人推撞跌倒怎麼辦？倒不擔心年初二車公誕，反正主祭的都是新界鄉紳，他們自然會有鄉村少壯陪伴保護，應該有足夠能力應付來自四方八面的衝擊。