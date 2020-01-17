持續七個多月的黑暴至今未息，重創經濟和民生，旅客過門不入，相關行業奄奄一息，繼一家大型金行宣布關閉部分分店後，又有某大型化妝品零售集團擬削減四分之一分店，打工仔年關難過。此情此景，正常的港人都無法開心，但一班不正常的「黃人」則幸災樂禍，洋洋得意地認為這是黃色經濟圈的勝利。

誠然，金行、化妝品等行業，主要客源是內地旅客，現在內地訪港團暴跌至每日不足十團，這些行業首當其衝，依黃人邏輯，自然認為這是勝利。但有理智的人都會明白一損俱損的道理，這些主力做內地人生意的集團縮皮甚至倒下，傷及的卻是香港基層打工仔。不是嗎？這些集團聘請的員工數量不少，關掉四分之一門市，意味數以百計的打工仔失業，這些打工仔之中，隨時有黃人的家人好友，甚至是他們的父母，父母失業，做仔的也受影響，有甚麼值得開心？何況塘水滾塘魚，根本不可能養活全港七百多萬人。

說到底，黃色經濟圈的本質就是煽動仇恨、分化社會、鼓吹暴力，目的只有一個，就是為反對派奪權延續聲勢。早說過，黃人要光顧同一理念的黃店本來並無問題，這是他們的選擇，但透過暴力違法手段破壞藍店、危及藍店顧客安全，以達到無人光顧的目的，則完全是暴政甚至恐怖主義所為。別說藍店慣性被暴徒打砸燒甚至投擲汽油彈，最近更發展到暴徒拍下藍店顧客容貌再放上網起底公審，簡直就是橫行霸道無法無天，結果有人因此被捕。

中聯辦主任新官上場，釋出善意，在新春酒會致詞時八次提到「香港這個家」，又籲「一家人之間有商有量，再大的事情都好解決」。很可惜，在空前撕裂的社會，再善良的心意也不會被聽入耳。有些人盲目反中仇共，反對派煽風點火，別說香港已不可能回到從前，人們但願這個新春少些戾氣多點祥和，恐怕亦不可得。