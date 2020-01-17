中美兩國的貿易談判終於簽署了第一階段協議，檢點下來，是中國得了面子，美國得了裏子。

首階段協議，美國由總統特朗普親自簽署，而協議書另一方的簽名，卻不是中國國家主席習近平，而是副總理劉鶴。情形就像在擂台上，一方是少林派掌門親自下場，另一方的武當派，卻只派出掌門名下弟子中的二師兄。這樣的場面似乎是告訴外人，少林派很重視此役成敗，而武當派則只是應酬應酬，掌門道人根本不當作一回事。

整個簽約安排讓中國擺出高人一等的姿態，而特朗普竟然隱忍，或許是因為他正逢內外交困，亟須有所表現，因此只要有登台機會，都不肯放過吧。總之，簽署儀式使中國贏盡面子，表面看來便不像是城下之盟。

但實際上，條約內容肯定較有利美方，中國承諾要在兩年內向對方多採購二千億美元商品，而且尚有部分協議條款不對外公開，估計內容應是讓美國佔的便宜較多。特朗普畢竟是商人性格，熙熙攘攘，多是為利而來，他討厭別國佔美國便宜，自己卻很喜歡佔別人便宜。今次讓他得一點裏子，憑中國實力，還是可以應付得來的。

特朗普還表示短期內會出訪中國，北京若想重建中美兩國關係，今次是一個契機。首階段的貿易協議讓白宮主人贏了一點裏子，他固然高興，但其實此人也很重視面子，你能多給他一點面子，他也是個肯少要一點裏子的人。

中美貿易戰勢在必行，但能延至特朗普上任一年多後才開打，估計是跟他上次出訪中國時受到盛大招待有關，他甚至說那幾天是一輩子最快樂的時光。特朗普今次再來訪，習主席不妨再下一城，請他到自己起居的地方參觀，設家宴款待，白宮主人一時歡喜，說不定翌日就會宣布取消一半對華徵收的關稅了。