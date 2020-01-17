自去年六月至今，本港先後出現數百場反修例遊行示威，而烈火暴行似乎未有平息迹象，呢，新界北總區重案組日前檢獲水喉管土製炸彈及搗破一個懷疑製造炸彈實驗室，警方先後拘捕多人，相信佢哋全部來自一個隱蔽勇武組織，企圖在大型公眾活動中使用爆炸品襲擊警務人員或警務設施，用意是造成大量傷亡。

警方譴責有人將爆炸品藏於民居，對市民安全構成嚴重威脅，若非警方及時制止，後果不堪設想。然則，呢啲「大隱隱於市」嘅恐怖工場，恐怕警方難以掃蕩盡！香港這個曾經的「安全宜居城市」，相信一如「一國兩制」，已經變質走樣，令人唏噓！而從事呢啲「恐怖活動」嘅，多是大專生甚至有幼稚園教師，諗深一層，都幾恐怖，未來社會，相信只會進一步撕裂而更加不穩！

講真，香港已難再有甚麼大型盛事，數吓：十‧一煙花匯演，冇咗！除夕維港煙花倒數，又冇！年初二賀歲煙花匯演，又取消埋！香港再冇繽紛色彩迎佳節，只有黑暴壓城人人唔識笑！政府就話，基於市民安全嘅考慮，社會仍有不穩定因素，經過審慎評估後，作出有關決定。看來，香港人只配有「幻彩」，不能有真歡顏！

一個沒有盛事、只餘遊行示威嘅城市，難怪訪港旅客不斷下挫，旅遊業不振，零售、餐飲業又點會有運行？加上黑暴持續，破壞商場，縱火燒舖，搞到香港雞毛鴨血，社會動盪，民心虛怯，無心消費。

此外，多區日日搞「和你Lunch」，連午飯時段都要狂嗌口號，試問香港如何有「榮光」？整個城市烏煙瘴氣，令人慘不忍睹！林鄭此時才推出「解困十招」，可惜係亂咁出招，落得「我舞影零亂」，民間依然一片怨恨！一個政府民望低殘，失信於民，果然係做鬼都唔靈！沒有盛事煙花嘅香江，老朽一人行山，累了，小立涼亭一惆悵，西風涼透白頭心，夕陽西下，不禁長嘯一聲！