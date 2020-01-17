美國國會年度報告香港部分，批評港府促進中港兩地經濟一體化的政策如高鐵一地兩檢、港珠澳大橋、大灣區規劃等，使香港自治權進一步遭蠶食；又引述意見指大灣區規劃會將香港變成「另一個中國城市」，使香港未能繼續得到美國特別經濟待遇。報告亦提及修例風波觸發大型示威，指警方使用過度武力，濫用警棍毆打示威者，違反國際標準。又指港府取消立法會及區議會參選人資格，違反《香港人權法案條例》，若香港的自治權持續遭削弱，將威脅香港在《美國──香港政策法》下的特殊待遇。

外交部駐港公署指該報告顛倒黑白、歪曲事實，涉港內容更是滿紙荒唐，直指美方粗暴干預香港事務、干涉中國內政，對此表示強烈義憤和堅決反對。港府亦重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務，又稱特區政府強烈反對《香港人權與民主法案》成為美國法律。

美國國會報告狗屁不通的基礎，材料來源是一批崇美的香港政棍，他們不停地向美國國會打報告說香港的不是，最終的國會報告就照單全收，當然是偏頗不公。試問促進內地及香港兩地經濟、交通、旅遊的高鐵一地兩檢、港珠澳大橋有甚麼問題，一國之下發展這類建設，有百利而無一害。而大灣區規劃是有利香港專業人才擴大發展機會，突破香港市場局限，獲取新的發展機會，怎能說成「將香港變成另一個中國城市」，這完全是逢中必反的政棍搬弄是非的搞作。

事實上，反修例風波引發的暴亂暴力程度駭人，遠遠超越和平表達意見的底線，如果發生在美國本土，相信早已實彈鎮壓平亂，比對美本土大學的抗議，校警粗暴毆打驅散學生，抗議學生連校門亦無法進入，較諸香港暴徒藉機圍攻校長室、霸佔大學，香港實在太自由開放吧！這更反映美國國會的報告是何等無知，沒求證就照單全收政棍的材料是政治的無能。