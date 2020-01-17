在中國，級別是衡量權力大小、職責輕重的直接標尺；級別升降，則是變化的晴雨表。在解放軍方面，自二○一五年底的改革以來，眾多軍事單位經歷了級別沉浮，折射出了政治風向變換。

譬如，回歸以來，駐港部隊司令員、政委長期高配為副戰區級、中將軍銜，但自去年起不再高配，為普通的正軍級、少將軍銜。此前，在省級軍區中，只有北京、新疆、西藏、香港四地的司令員、政委為副戰區級，其餘都為正軍級。而疆、藏為整建制副戰區級，京、港則只是主官高配。與疆、藏面臨嚴峻的反恐、邊防壓力不同，駐港部隊本身實際並沒有太大的現實軍事需求，更多是威懾象徵，以往之所以高配，主要是一種特殊政治地位的宣示，如今淡化特殊性。

西藏軍區原本是正軍級單位，只有主官高配副戰區級，在軍改之後，整體升格為副戰區級，與新疆軍區平齊。兩者也不像其他省軍區那樣隸屬軍委國防動員部，而是直隸於陸軍總部。其他省軍區在改革後不再統轄作戰部隊，主要負責國防後備建設。而疆、藏兩大軍區的兵力相當於一個集團軍，除了反恐維穩需求，由於前些年中印邊界對峙緊張局勢，令西藏軍區任務陡增，因而順勢升格強化部署。

聯勤保障部隊是二○一六年新組建的獨立兵種，初期是正軍級，二○一七年底升格為副戰區級，與陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、武裝警察部隊，並列為七大軍兵種。大戰區體制下，聯合保障與聯合作戰、聯合訓練一樣，是軍隊多軍兵種協同的重要一環。這是聯勤部隊得以升格的原因所在。

在四總部時代，軍委辦公廳只是一個正軍級單位，只有辦公廳主任高配，實際成了邊緣部門，大權操之於四總部。軍改將四總部拆散為十五個部門，而軍委辦公廳排名首位，升格為副戰區級，重要文件均由軍委辦公廳頒發，而不再是以往四總部聯合發文。這是貫徹軍委主席負責制、強化集中統一領導的實際行動。

有升就有降，軍委機關部門以及各大軍事院校集體降格。譬如原四總部裏，總參謀長、總政治部主任是軍委委員級，副總參謀長、副主任為正戰區級，總參謀長助理、主任助理為副戰區級，軍改將兩總部降格為普通正戰區級，雖然參謀長、政治部主任依然是軍委委員，但副參謀長、副主任降格為副戰區級，參謀長助理、主任助理降為正軍級。軍委部門從原來的統率機關降格為辦事機關、服務機關，弱化其權威，防範山頭割據。

軍委三大直屬院校中，國防大學、軍事科學院從正戰區級降為副戰區級，國防科技大學從副戰區級降為正軍級。以往軍事院校級別過高，比如防大、軍科院下屬各研究部都是正軍級單位，往往一個部就有少將、大校多達幾十位、上百位，數量遠遠多於一個野戰集團軍，這種情況引發一線作戰部隊的不滿。軍改之後，將軍事資源向作戰部隊傾斜，因此對軍委機關、軍事院校級別進行降格、崗位裁減。