神州觀察：台海變成演武場　內鬥內耗最荒唐

台灣的總統大選剛結束，美國軍艦便又穿越台灣海峽而過，勢再觸怒北京當局，或會作出相應反制措施，令本就緊繃的台海局勢更趨惡化，隨時變成艦來艦往的演武場。

據台灣的國防部表示，該艘美國軍艦是從台灣西南海域由南向北駛過台海。不用說，此舉是為蔡英文成功連任總統撐場而來，以及對中美關於台灣問題原則底線的又一次惡意挑釁行為。而在過往，美方的類似舉動亦十分頻繁，單在去年，美國軍艦便先後九次駛經台海，有時更會「每個月來一次」，可謂不勝其擾。

為此北京不得不採取反制措施，尤其是國產航母山東艦建成後已數度駛入台海，最近一次則是在台灣大選前不久，被指震懾「台獨」及美、日意味甚濃。雙方軍艦你方唱罷我登場，亂哄哄地穿梭來去，亦令台海「水溫愈煮愈沸」，不知哪天就會「爆煲」，屆時首當其衝被「淥傷」的肯定是台灣。

而在台灣問題上，美國多年來雖一再表示，不願見到兩岸任何一方單獨改變現狀，但其自身的做法恰是在破壞着台海的和平穩定。譬如在過去數年間，美國國會陸續通過包括推動美台高層互訪的《台灣旅行法》、增進美台國防關係的《台灣保證法》，以及有利台灣鞏固「邦交國」、拓展國際生存空間的《台北法案》等。近期又有美國議員提出將美國在台協會台北辦事處處長的身份提升至大使級別，種種操作都在變相改變台海現狀，結果亦只是滿足美國的最大利益。

事實更加證明，美國始終是將台灣作為中美博弈的棋子來使用，可惜的是，台灣當局卻心甘情願依附美國，長期與大陸內鬥內耗，做的都是親痛仇快之事，堪稱荒唐至極。像早前解放軍軍機飛越「台海中線」後，台灣當局隨即出動戰機攔截，蔡英文更與美國方面同聲同氣譴責北京，怪北京單方面改變台海現狀，一個是賊喊捉賊，一個是認賊作父，醜態盡顯。

至於大陸近年不斷提升軍備，乃至有「武統」台灣的呼聲，針對的無非還是美國，台灣根本沒必要「自作多情」，又是花巨資購買美國軍火，又是建立足以抗衡大陸的軍事力量，純屬瞎折騰。台灣的嘉義空軍基地日前對新買回來的戰機作升空演練，而蔡英文亦親往某營區視察，表示要做軍隊的堅強後盾，如此窮兵黷武，不如多花些心思於民生福祉上。

大陸近年多番推出惠台措施，皆被台灣當局說成政治滲透，蔡英文日前更簽署了被指阻礙兩岸經貿交流的《反滲透法》，與她連任成功當日宣稱有意與大陸重啟良性互動關係、「坐下來談」的說法大相逕庭，亦將其口不對心、堅持「台獨」的主張暴露無遺。