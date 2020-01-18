功夫茶：肺炎疫情唔清唔楚　求其把關死得人多

燈燈燈櫈，燈燈燈櫈，功夫茶正式隆重宣布，最受全球關注嘅中國城市，香港坐穩個寶座成七個月，依家要退位讓「炎」喇，呢期梗係湖北武漢最出位啦，連報紙頭條都由長期榜首嘅香港暴潮變做武漢肺炎，直頭重演當年沙士震驚世界嘅氣勢。武漢近年躍升為內地一線城市，依家更加聞名天下，成為新型冠狀病毒肺炎嘅源頭城市，大家仲用武漢去稱呼呢隻肺炎，嗰度累計病例四十一宗，最近又死多個人，總共兩條人命，而且世界衞生組織不排除會人傳人，問你怕未？

依家隨時走一轉武漢就領嘢，好似本來住喺日本神奈川縣嘅中國男子，去一去武漢就受到感染，返到日本病發，成為該國確診首宗武漢肺炎，泰國呢個禮拜確診兩單，最新鮮熱辣公布個案又係內地婦人喺武漢直飛曼谷觀光，點知連人帶病毒入境，依家需要隔離。不單止日本、泰國中招，香港、澳門、台灣、新加坡、越南同埋南韓，都有通報疑似病例，睇怕病毒四圍走，蔓延亞洲，殺到去全球喇。香港依家有超過八十宗懷疑個案，雖然仲未有確診，但專家估計，以中港人流來往頻密程度，呢鋪都好難走得甩喇！

內地官方到依家都仲話暫時只係得武漢有確診個案，你信唔信吖！功夫茶最擔心係，農曆新年將至，內地春運人流億億聲，武漢又係中南部交通樞紐，肺炎傳去其他省市機會大大提高，到時全中國都賴嘢就大件事。而且去外國旅行亦大有人在，預計成百萬中國旅客會去泰國歡度新歲。你就玩得開心，人哋外國就驚驚喇，泰國政府喺開通武漢航線嘅幾個機場加強檢測，更加要求航空公司拒絕發燒乘客登機。日本政府喺首相府危機管理中心成立「情報聯絡室」，專門應付呢隻肺炎。成田機場加強檢疫，要求旅客如果食過退燒藥就要申報，皆因嗰單中招患者食完退燒藥竟然成功過關。

對比外國防疫森嚴，香港就慢幾拍，到依家都唔使旅客申報健康；內地連續有幾個帶病者出到關，咁代表把關穿晒窿啦！而且疫情交代唔清唔楚，內地專家本月七日已破解出肺炎嘅新型冠狀病毒，但足足遲咗一星期先將病毒基因圖譜公開同埋交畀世衞，雖然香港都攞到病毒基因圖譜，推出咗快速測試，但仲差最重要嘅個案臨床數據，比較難預測病情變化或者疫情走向，更加難對症下藥。就算內地唔係刻意隱瞞疫情，但依家唔湯唔水，遇着香港班廢官，癡癡呆呆，坐埋一枱，靠佢哋把關，真係死得人多。唔想沙士慘劇重演，為官者麻煩畀多幾錢肉緊，唔使功夫茶下下教你點做啩！