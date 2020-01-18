世界視線：俄羅斯政體轉型　掀普京去留猜想

俄羅斯總理梅德韋傑夫日前突然宣布率領內閣請辭，總統普京隨即向國會下議院提議，由現任聯邦稅務局局長米舒斯京接替梅氏的職務，並獲執政的統一俄羅斯黨一致通過。

梅德韋傑夫近年受貪污醜聞所累，民望一直偏低。就在幾年前，反對派領袖納瓦尼發布了一條關於梅氏的紀錄片，指控他生活奢華，影片中梅氏腳上所穿的一對限量版球鞋，更是惹起眾怒，並觸發全國各地示威浪潮。普京在日前發表的國情咨文中，就直接批評梅氏未能達成施政目標。

眾所周知，普京在二○○○年和二○○四年兩度贏得大選後，受憲法所限不能繼續尋求連任，遂將總統寶座讓給親信梅德韋傑夫，自己則在總理位置上繼續遙控大局。如今普京雖把梅氏「貶官」，但仍安排對方出任國家安全會議副秘書長，自己則親任秘書長，部分評論形容普、梅「決裂」，似乎言過其實，畢竟梅氏作為普京長期政治盟友，雙方有一定默契，其政治忠誠亦沒有問題，新安排的國家安全會議體制，正好「進可攻退可守」，有需要時加強該機構的職能，方便自己在幕後掌控。

普京在國情咨文中宣布修憲，重點在於弱化總統權力，強化議會地位。修憲後總理不再由總統任命，而是由議會提名並進行確認，至於出任總統者，則由現在規定連續在俄居住十年，改為二十五年，且不得擁有外國國籍，被認為從根本上扼殺了反對派競選總統的可能性。另一方面，俄羅斯一旦從總統制正式轉向總理制，普京在任滿後，可以名正言順轉任總理，比當年的「梅普」體制更名正言順。如果普京想「低調」一點，亦可以國會最大黨領袖的身份，當個「有實無名」的元首。

普京當年曾有豪言：給我二十年，還你一個強大的俄羅斯。這些年來，俄羅斯儘管在西方制裁下，經濟遇上一定問題，但在國際政治話語權上有長足發展。西方嘲笑普京權欲熏心是一回事，環顧俄羅斯，能有足夠經驗和民望，且可以駕馭複雜多變的國際形勢者，捨普京其誰，卻是不爭的事實。