正論：炸彈與子彈橫飛　香港淪動盪危城

一場持續七個多月的黑暴，香港失去了經濟，失去了法治，失去了平安，失去了人心。警方繼日前搗破土製炸彈案後，昨日又拘捕一名藏有手槍及近百發子彈的男子，反映黑暴恐怖主義化。在這個動盪不安、人心不古的世代，一項國際調查顯示香港動盪指數急升，與智利同屬「最高危地區」，國際城市淪為恐怖危城，寧不悲乎！

英國一間風險評估諮詢公司發表「二○二○年政治風險展望」調查報告，在一百九十八個國家及地區中，香港的動盪指數由去年的一百一十七位急升至今年的廿六位，與排名由九十一位彈升至第六位的智利同屬動盪指數升幅最大的地區。以示威的嚴重及頻密程度比較，香港與智利淪為「難兄難弟」，同被列為全球最高危，預計兩地情況在未來兩年難有改善。

香港過去是全球有數的安全城市，罪案率及恐襲風險偏低，誰能想像短短七個多月的光景，國際金融中心便與南美一個動亂國家看齊？而且某程度來說，智利連場暴亂的手法似曾相識，不過是向香港「學習」而已。這場被支持者稱為「光復香港」的黑暴，不但沒有「光復」香港，反而將香港推向恐怖深淵，暴徒由掟磚升級至掟汽油彈，由燒舖砸物升級至殺人放火，由土製炸彈升級至真槍實彈，香港一步一驚心，距離變成另一個伊拉克和敍利亞已不遙遠。

事實上，警方接二連三破獲炸彈及槍械案，除了反映情報主導收效外，同時亦敲響了危城喪鐘，反映黑暴分子喪心病狂，他們不再滿足於打砸搶燒，而是要大開殺戒。昨日破獲的槍械案，涉案男子疑從海外購入槍械配件並自行組裝手槍，再供應予激進暴徒使用，要不是警方捷足先登，一場腥風血雨已經降臨。至於疑與本案相關的上月大埔開槍案同樣怵目驚心，疑兇以P80半自動手槍向警員開了一槍，沒有造成人命傷亡只是幸運而已。事後警方搜屋更起出AR15步槍及二百多發子彈，同樣型號步槍曾在一七年美國拉斯維加斯槍擊案中使用，造成五十九人死亡，大屠殺幾可成真，這還是大家熟悉的香港嗎？

更不必說本港炸彈案急升。自去年十月旺角警署附近發現土製炸彈後，同類案件便沒有停止過，十二月再在華仁書院附近發現遙控土製炸彈，接着又有人在屯門小冷水試爆炸彈，日前旺角劏房及粉嶺村屋更檢獲土製炸彈及烈性炸藥等，全部與反修例黑暴有關。最令人不安的是，涉案人大都很年輕，部分更是大專生和教師，香港教育失敗到甚麼程度，人心又是墮落到甚麼程度，由此可見一斑。

事有必至，理有固然。香港由太平盛世淪為暴力危城，不是無緣無故的，說到底是反中亂港集團長期蠱惑人心、港府長期無所作為惹的禍。當反對派政客大力鼓吹「違法達義」歪理，當狀棍言之鑿鑿「暴力或能解決問題」，港府竟然姑息養奸，聽之任之，香港焉能不亂？人心焉能不壞？風險評估報告指香港還要亂多兩年，怕只怕，兩年後黑暴之火終於平息，香港早已化為灰燼了。