海外及香港有不少人叫囂中國經濟陷入危機，邪教及港獨更宣傳「支爆」。可是，中國經濟增長從百分之十的高增長率降至現在約百分之六的年增長率，仍然是以國際少有的高速擴張。這樣的擴張，一方面是內地去槓桿化戰略的效果，消除泡沫危機和無效浪費的隱患；另一方面是美國貿易戰的制裁和國際經濟低迷的結果，百分之六或相近的年增長率會是穩健的發展。當然，邪教與反中勢力一直宣傳中國統計不可靠，只相信中國陷於危機，卻忽視內地實實在在的建設、科研成果，以及人民收入財富的大幅增加。

美國對華的貿易制裁，似乎是重挫中國，可是從外貿數據來看，中國的競爭力，反而在美國高關稅打擊下還在增長，表現遠勝日本、南韓。外貿統計是兩國數據，難以虛報，也是通過競爭才實現，更準確地反映一國的經濟與競爭優勢。二○一九年全年中國外貿總額達三十一萬多億元人民幣（比以美元為單位更能減除匯率的扭曲因素），增長百分之三點四，其中出口增長百分之五，外貿順差近三萬億元，比上年增加百分之二十五點四。美國制裁並未把中國的出口打垮，外貿順差大增實際反映出中國經濟的國際競爭力不減反增。

中國的貿易夥伴，居第一位是歐盟，總額增百分之八；其次是東盟，增百分之十四；美國從第二位降至第三位，微增百分之○點四。美國的份額佔不足百分之十二，低於歐盟與東盟的百分之十五和百分之十四。美國制裁，中國反制，結果美國在中國對外貿易中的重要性下降，影響縮小。

更令人注目的是，中國與一帶一路沿線國家的貿易去年超過九萬億元，增長百分之十點八，佔中國貿易比重近三成，正顯示出一帶一路戰略的成功。中國的戰略是協助沿線發展中國家的工業化，提高它們的經濟收入，效果便是中國與之貿易量增加，互補有無，且一起開拓出新的生產體系、新的共同市場。即使美國破壞，到處掀起戰禍，發展的勢頭還是無法阻擋，中國去美國化而擴大與其他國家的貿易正逐漸有成效。

單從貿易數據便可看到中國經濟穩步擴展，文宣假新聞的造謠欺騙歪曲不了國際貿易往來，中國貿易在這方面的發展還有餘未盡。中美協議不可寄望美國守信，中國只要爭取多一兩年乃至兩三年時間，便可藉一帶一路建設之功和其他各國包括歐盟、東盟的合作，把與美國的貿易替代，並大幅擴大。下一階段便應是中國主動主導在貿易談判方面反制美國。中國若不迷信、偏親美國，循多元化和去美國化方向走，必然成功。