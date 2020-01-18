反修例風波暴亂持續七個多月仍未平息，反對派「戰果纍纍」，政治進項極多。一是他們迅速迫使香江府衙撤回《逃犯條例》修訂，重演了○三年董建華政府撤回二十三條立法一幕，北京威信掃地。二是這一仗大勝令反中亂港贏得國際影響力，激勵了全球反共反華勢力，激勵了港獨、台獨、疆獨、藏獨、蒙獨。

三是裏應外合，令老美制訂的兩條「國內法」對香港特區「長臂管轄」，具體而實在的撬開了干預中國香港內政之門。四是取得了區議會選舉的全面大勝。五是違法達義、暴亂有理的奸邪之說廣泛傳播，今後再發動任何暴亂都是理直氣壯，令違法達義常態化。

六是測試出了朝廷和香江府衙對平亂的「膽怯度」，朝廷在全世界面前成了紙老虎。七是配合山姆大叔，在中美貿易戰中發揮側應作用。八是分化乃至損傷了愛國愛港、反暴力的市民，造成了他們的思想混亂、離心離德，對北京發生信任危機、信心危機。

九是反對派通過打勝這一仗，更能夠蠱惑人心、組織隊伍，總結得勝之法，為今後發動更大的暴亂、奪權鬥爭打好基礎，積蓄人氣和力量。十是香港問題被搬上國際舞台，更方便被美英西方所利用。十一是反對派聲勢大振，更能夠在體制內外癱瘓香江府衙的管治和施政，更能有力的破壞香港融入粵港澳大灣區和納入國家治理體系。

本來，這些戰果，反對派和外部勢力是得不到的。風波暴亂初起，香江府衙只要堅決鎮暴，就能消弭大禍。朝廷只要堅決阻止林鄭月娥的綏靖投降，在實際行動上敢於亮劍，就能及時粉碎他們的猖狂進攻。事實上，這場風波暴亂中幾乎所有的牛鬼蛇神都跳了出來，此正是朝廷一網成擒的絕好時機。

然而，中央誤判，路線出錯，不但失去了殲敵良機，更令敵人獲得大勝。現在亡羊補牢，未為晚也，不管暴亂是否退潮、不管他們耍啥伎倆，只要中央糾偏，堅決出手，斬草除根，敗局仍可挽回、頑敵仍可痛擊也。