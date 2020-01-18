歲聿雲暮，急景殘年，黑暴恐怖氣氛籠罩之下的香港，市道冷清，百業蕭條，人們感受不到農曆新年應有的喜氣，只是感到陣陣寒意。年宵市場乾貨攤檔取消、除夕維港煙花倒數取消、年初一花車巡遊取消、年初二賀歲煙花匯演取消……幾乎所有傳統新春活動都消失不見，香港彷彿進入戰亂時代，莫非這就是黃絲們所爭取的「榮光」？

一葉知秋，國泰航空上月訪港客運量按年大跌四成六，預計農曆新年後訂位情況更差，這正是香港整體市道的縮影。去年上半年訪港旅客錄得近一成四增長，下半年爆發暴亂後便急轉直下，全年訪港旅客下跌逾一成四，其中下半年的跌幅接近四成，令人觸目驚心。旅遊業進入寒冬，其他行業自然也不可能有好日子過。近日負面新聞不絕於耳，零售集團陸續宣布縮減門市、交通運輸機構宣布削減薪酬等等，只是序幕而已，更大的倒閉潮和減薪潮還在後頭，農曆新年後才是最難捱的日子，而且不知伊於胡底。

難為黃絲們還在吹噓甚麼「黃色經濟圈」，為黃店搖旗吶喊，真可謂夏蟲不可語冰。香港經濟遭受重創，哪個行業能幸免於難？哪些商店能獨善其身？廢青們有父母供養，有政府資助，也許不必憂柴憂米，也許可以任性，但當其父母也面臨失業或減薪厄運，他們還能幸災樂禍嗎？那些連午餐時間也要喊幾句口號的上班族，一旦失去飯碗，還能「和你Lunch」嗎？這些人好好日子不過，偏要鬧得雞犬不寧，摧毀自己家園，還自以為是在爭取民主自由公義，實在可笑、可悲。

「莫遣行人照容鬢，恐驚憔悴入新年。」這兩句唐詩正是此時此刻許多香港人的心情寫照。黑暴將香港搞得五勞七傷，奄奄一息，春節沒有璀璨燈光、喜氣洋洋，只有無邊黑暗、人心惶惶。港府斥資百億元推出十大紓困措施，連小恩小惠也談不上，更遑論拯救市道，挽回民心。