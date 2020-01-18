立法會去年十月復會後，泛民不斷拉布，令大會、財委會以及事務委員會接近停擺，內務委員會正、副主席仍然未能選出來，四十九個撥款項目涉及七百五十億元被拖延，工程未能展開，令建造業重創，工人手停口停，而且基建陷於停頓，當中亦包括醫院等「救命」項目，病人等多一分一秒便危險多一線，反對派根本視人命如草芥。還有關係民生的一些法案亦受阻，例如一手樓空置稅及增加法定產假等等，罔顧市民利益，受害的遍及各階層。

林鄭月娥日前赴立法會出席答問大會，議員質問她與高官何時會為反修例風波問責減薪及下台，但首先要停薪的應該是這些政棍，為了政治犧牲大眾利益，與林鄭一樣是特區罪人，五十步笑一百步，還是不要再做騷了，市民都看得厭惡到極點了。

可惜的是，新一屆區議會，這些爛騷還會變本加厲上演，十八區區議會有十七區被民主派操控，中西區區議會主席鄭麗琼是民主黨成員，邀請了警務處處長鄧炳強出席，結果又是不懷好意，一開始已要求在場的便衣警員佩戴委任證，否則要離場，會上不少區議員就反修例風波的警民衝突向鄧炳強質詢，出言侮辱及作出大量沒有憑據的指控，而且涉嫌越權動議譴責，鄧兵來將擋，不慌不忙，最後集體離場，令一干政棍自討沒趣。林鄭月娥即晚在Fb發貼，盛讚一哥「不卑不亢，據理力爭」，是日後其他須出席區議會會議的部門首長一個好榜樣。那她自己對於公務員及高官來說，又是甚麼榜樣？相信官場中人已經列她為最佳反面教材。

不是每個高官都可以像鄧單刀赴會仍可全身而退，區議會及立法會已淪為政治殺戮戰場，道行低一點都會受盡魚肉，所以鄭若驊寧願龜縮都不敢上立法會。眼看官員議員終日鬥法不是立法，議會不務正業，正式宣布進入黑暗時代。