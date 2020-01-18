繼一名前英國領事館本地職員在內地嫖妓被捕後，又有一名所謂的「國難忠醫」負責人在廣州嫖妓被捕。據悉，涉案人在廣州中醫藥大學讀書，在廣州酒店內連同妓女一起被捕，並即場檢獲二千多元嫖金，經調查後，涉案人以同一方式嫖妓已非第一次。

信者恒信，不信者恒不信。涉案人在港的朋友、同夥固然堅稱涉案人無辜，以至網上的塘邊鶴亦一口咬定這是內地「老屈」。但正如此前被英領館炒魷的「同道中人」一樣，不管如何振振有詞自稱在內地遭受「酷刑逼供」，彷彿將自己當成極具價值的大間諜甚至占士邦似的，但一被問及有沒有嫖妓即閃爍其詞，從來不敢否認。今次又多一個「翻版」，到底內地是否老屈，大家心中有數。

即使退一萬步說，內地真的老屈，也要主角身處內地才行。這些人高舉反中亂港旗號，視內地為寇讎，對共產黨恨得咬牙切齒，真不明白為何還要巴巴的跑到內地「博拉」？一個說為了工作，一個說為了讀書，但這些都是選擇問題，香港貴在有得揀，難道留在香港不能工作嗎？留在香港就不能讀書嗎？根本不成理由。

再說，如果行得正，企得正，拒絕嫖妓宿娼，要屈你也無從入手。君不見，每天都有大量港人往返中港兩地，又不見人人也會因為嫖妓被捕？敢嫖不敢認，乜都賴政治，到底是出於羞恥，還是不知羞恥，只有當事人自己知。

當然，說到犯天下男人皆會犯的錯而理直氣壯者，首推白鴿黨一眾色途老鴿。例如已故的何偉途在東莞嫖妓斷正，在酒店房內幾近全裸的被捕照令人記憶猶新；又如「AV仁」急色忍不住，不僅在立法會議事堂看艷照，早前在港鐵車廂一樣肆無忌憚看得津津有味；至於前立法會議員甘乃威求愛不遂醜聞，同樣令人笑到噴飯。所謂一代新淫勝舊淫，事實卻是新人始終面皮較嫩，在這方面還須向老一輩好好學習。