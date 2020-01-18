近日，不少「黃絲」時評人都樂呵呵，說中共政權在短期內連輸三仗，樣子十分難看。所謂的三仗，就是指中美貿易戰、台灣的總統選舉，以及香港區議會選舉。貿易戰的首階段協議，中方讓步頗多，有人形容猶如《馬關條約》；傳聞得到中共支持的國民黨總統候選人韓國瑜一敗塗地，民進黨蔡英文以破紀錄的得票連任；香港區選，建制派更是兵敗如山倒，泛民主派一舉拿下超過八成議席。

我們不能因人廢言，見到「連輸三仗」論是出自黃絲陣營，就不予聞問，或是不敢面對現實。在我看來，最大的問題還不是這三仗之敗，而是在敗仗之前，主事者完全錯判形勢，甚至以為會贏。京港政府的智囊團隊若不作全面檢討，我擔心敗仗會陸續有來。

中美貿易戰開打初期，本欄已多次指出，我方尚未有足夠實力硬撼美國，華盛頓提出向五百億美元華貨徵稅時，北京應暫且隱忍，再徐圖後算。但中方不然，喊出「大打大贏，小打小贏」的口號。如今貿易戰打了一年多，雙方也簽署了首階段協議，但簽協議後，美方仍要向每年三千七百億美元的華貨徵稅，試問我方贏在哪裏，這不叫錯判形勢嗎？

韓國瑜只是一個跳樑小丑，不論從天道、人道觀之，都沒資格問鼎總統寶座，這問題本欄也談了近一年。中共選錯人也就算了，但在選舉前一天，內地傳媒竟然還在吹噓韓國瑜的聲勢如何鼎盛，行情如何走俏，最後結果卻是「輸九條街」，這豈不是自取其辱？

說到香港區選，泛民可以一口氣吃掉八成議席，這結果亦非筆者始料所及，故京港政府事前料不到，也是情有可原。但我不至於以為建制派能夠大勝，傳聞內地媒體卻在選舉前一天，已寫好為建制派祝捷的文稿。這情形就跟以為韓國瑜能夠勝選一樣可笑，看來京港府衙是時候要更換智囊班子了。