人無千日好，花無百日紅，證諸國運亦然。法國總統馬克龍早前在演講中表示，西方霸權或許已近終結。他指出，近代以來，法國的啟蒙運動、英國的工業革命、在兩次世界大戰中崛起的美國，讓西方世界偉大了近三百年。

然而，美國即使仍是軍事最強國，近年卻貧富懸殊加劇。作為聲望最高的民主黨總統參選人桑德斯，早前公布其參選新計劃，便宣稱將向富有的美國人徵稅，以獲取全民醫保等昂貴社會保障計劃所需開支。他倡議的超級富豪稅，稅率達百分之八，可於十五年內令富豪們身家大縮一半。桑德斯提出大幅提高最低工資、大學免費、抑制大企業等主張，已成了民主黨的主流觀點。

美國有本暢銷書叫《Hillbilly Elegy》，譯作《鄉下人的悲歌》，作者是畢業於耶魯大學的高材生，在書中，他認為「美國夢」已碎，皆因美國傳統工業衰退區的產業工人生活艱難，他們的孩子上不起大學，找不到好工作。這就形成一種惡性循環，一種沒有出路的循環。美國軍事再強，但民生、經濟問題依然一大堆。

美國銀行闡述了未來十年的全球問題，一向是歐洲龍頭大哥的德國，情況也不樂觀。分析者預計，本世紀二十年代全球化會達到頂峰，石油、汽車、原料等也會達到歷史高點，而此後就開始走下坡路。像德國這樣的工業和科技強國，以汽車生產、機械製造、電氣工程為主導產業，四分之一工作崗位都依賴外貿，其前景堪憂。

美國銀行警告，在全球經濟衰退、中美貿易戰可能升級為技術戰之下，超級大國會在人工智能和網絡上進行競爭；在「中國製造」和「美國優先」的環境下，德國甚至無法成為供應商，曾經的「出口大國」已經風光不再。此外，德國面臨人口老化，退休人員大增，需要照顧的人口也激增至四百一十萬，這對八千多萬人口的德國來說，是一個沉重負擔。