美國政界長期有一股仇中、懼中勢力，領軍人物在共和黨、民主黨都有，他們的定位，就像美國政壇及政黨分派的角色，反華便是他們的志業。近期美國國會及行政當局中國委員會發表了一九年人權年報，又再為黑暴撐腰，狂轟中國與香港人權，更建議華府啟動早前成為法例的《香港人權與民主法案》，懲罰香港的相關人士。

這份報告被國家外交部、外交部駐港特派員公署及特區政府嚴正駁斥。官方認真對待，皆因這種以××委員會具名的報告，或會嚇唬一些不清楚情況的人，誤信中國與香港的人權出了問題。其實，炮製年報的美國議員會為中港官方反擊而高興，這證明他們挑事成功。

不過，揭開這幾名政治打手的身份，大家就會明白所謂年報根本是角色扮演的功課。本欄讀者應對美國幾名反華議員，共和黨籍參議員魯比奧、民主黨籍眾議員麥戈文等不會陌生，心水清的更會記得，香港的老少漢奸李柱銘、黃之鋒赴美時，接觸最多的美國議員正是上述這些人。而過去幾年一直在美國政壇推動《香港人權與民主法案》的，也是他們。

明乎此，大家便會釋然。原來，圍剿中國及香港的美國議會中人，來來去去都是那幾個打手，他們推動香港法案、制裁華為、要求美國退休金不得投資中國A股等，全是反華的同一條戰線。

這份年報今次再有驚世之言，斥內地藉廣深港高鐵、港珠澳大橋和大灣區發展規劃等削弱一國兩制，撰報告的人似乎把香港當成了美國的特區而非中國的特區。這些論調，與美國千方百計抵制及唱衰「一帶一路」有甚麼分別？總之，能壯大中國、令香港更貼近中國的措施，美國打手都不會樂見，也會盡力破壞。既然美國政界難以改變，中港官府也只好你播毒、我消毒；你抹黑、我漂白，被迫在口水仗、輿論戰也一爭高下。