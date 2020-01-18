特首林鄭月娥在本周二宣布動用一百億元推動十項紓困措施，廣受升斗市民歡迎。亂港派議員和深黃傳媒隨即冷嘲熱諷，「唱衰」政府為建制派九月立法會選舉拉票，真是有點「吃不到的葡萄是酸的」味道。

俗語說得好，唔怕唔識貨，最怕貨比貨！首先說「拉票」，十項紓困措施的推出對於愛國愛港陣營區選大敗來說，肯定是「秋後扇」。如說為立法會選舉拉票，那只是外行人語。正所謂政治一日都嫌長，還好意思歪曲說影響八個月之後。其次，論百億之數，豈及本屆政府成立之初尚未諮詢公眾，當局為討好黃色陣營，單一個教育功能組別便獲增加開支撥款五十億元，而回饋的結果又如何呢？逾七個月暴亂拘捕七千人中，四成是學生，六成中學有學生捲入，多間大學成為暴亂基地，教協公然從各個方面支持「逆權運動」，幾十名教師參與暴亂被捕。倘真是從正向價值看撥款是否有利香港社會進步、有助於促進社會建設、有效地改善市民精神和生活素質來評估的話，十項紓困措施再加碼二、三百億元也不嫌多，而用於討好亂港陣營則一元也不應使。

平情而論，林鄭月娥自己也解說是去年施政報告的下集，為補充去年年中因應付修例掀起的軒然大波而未及處理各種民生問題。而現在推出十項紓困措施是進行「補課」，及時回應基層市民渴求解決的生活困難問題。對此，應實事求是地予以歡迎。立法會建制派議員必須大力支持，協助政府早日推出實施。誠然，正在熱衷於打拉布戰的亂港派議員，為阻《國歌法》已不宣而戰，在本立法年度的內會拉布了十二周次，當然對政府推出新十項措施紓解民困不歡迎，因為直接增加了市民對亂港派「阻住地球轉」不停拉布的不滿和壓力。因此，也可解釋亂港派議員要污名化十項措施是為建制派拉票了。

其實這次推出的十項措施，絕大部分是建制陣營多年反映民意、為民請命的切實改善民生、紓解民怨的貼地要求。可是，正正由於香港實行「一國兩制」下的憲制架構規定，特首不能有政黨背景，只能通過選舉或協商產生，所以，沒有執政黨支持或下屬於任何政黨的特首施政，須考慮各階層、各方面的建議和要求，平衡各方利益。愛國愛港陣營雖然支持政府，但陣營內各個階層的各種利益要求未必得到完全的回應和滿足，故往往需要通過協商尋求最大的公約數來解決，從而增加解決人民內部矛盾的時間和複雜的談判或博弈過程，而這個社會實踐正正是資本主義社會的縮減貧富差距、調節勞資矛盾、改善財富的再分配過程。這本來就是市民極力要爭取和保留五十年不變的資本主義制度，無疑過去一年的局勢促使政府拿出更大的決心去改變現狀、改善民生。

而台灣大選是政黨政治「大花筒」的一面鏡子，「空心蔡」為保民進黨控制的總統大位連任，除了吃盡香港「人血饅頭」外，更不理政府長期負擔，在大選前公布七項給市民的補貼「買票」，包括秋冬旅遊、計程車換車、婚育、老農、夜市消費、旅遊車燃油、高鐵延伸線等，那末對手的「韓流」便變「寒酸」了。