正論：世衰道微邪說狂　清者自清恐已晚

「莫遣行人照容鬢，恐驚憔悴入新年。」豬年不堪回首，鼠年就快來臨，可惜港人感受不到農曆新年應有的喜氣，只感到陣陣寒意，新一年可以擺脫黑暴重出生天嗎？東方報業集團按照傳統習俗到黃大仙祠求籤問卜，為香港運程指點迷津，結果仍是險阻重重，預示豬年的亂局延續到鼠年，加上移民潮方興未艾，人心思離，爭拗不斷，殘局何時才能收拾，令人不敢樂觀。

眾所周知，香港經歷了驚心動魄的豬年，黑色暴亂重創經濟民生，高峰期幾乎每日都有打砸搶燒，「裝修」、「私了」無日無之，有人慘死，有人仍然命危，市民和商戶惶惶不可終日。雪上加霜的是，倒閉潮、裁員潮、減薪潮已經湧現，年關過後勢必更加慘烈。港人渴望這一切盡快過去，新年有個新開始，奈何天不從人願，來年依然未見平靜。

對於鼠年香港整體運程，大仙賜予「公冶長入獄」中平籤，表面看不過不失，其實籤文已道盡玄機，預示香港幾經周折方得平靜。籤曰：「鳥語能通公冶長，南山得個虎拖羊，其身雖在於縲絏，到底非關自己殃。」古人公冶長某日在家無米下炊，因為精通鳥語，獲一鳥告知南山有虎拖羊，「你食肉，我食腸」。隨即趕往南山，果見一羊，他嚇走老虎後將羊肉帶回家，詎料有人眼紅，誣告他偷羊，又因官老爺出差，他只能長押獄中，後來鳥兒設法相救，終證其清白。

對照今日香江亂局，暴亂黑手、政客、毒媒、黃師等等，為了奪權妖言惑眾，謠言謊言滿天飛，人心受其蠱惑，動輒訴諸暴力，正好應驗古人所說的「世衰道微，邪說暴行有作」，再加上港府顢頇無能，內部又充斥「身在漢營心在曹」的無間道，有些公務員甚至紀律部隊成員也淪為暴徒，對中央止暴制亂的明令陽奉陰違，以致管治班子和警隊只能被動捱打，尤其是警隊屢屢蒙受不白之冤，跟籤文何其相似乃爾。儘管警隊新一哥上場後止暴制亂有了新氣象，但黑手不可能輕易收手，新一屆立法會選舉又在今年舉行，亂象肯定陸續有來。唯一可堪安慰的是，籤文預示清者自清，香港總有真相大白的一天，意味奪權圖謀不能持久，平靜終將到來，怕只怕這一天來得太遲，香港已經無力回天。

君不見，鼠年開局不順，年宵市場乾貨攤檔取消，年初一花車巡遊取消，年初二賀歲煙花匯演取消，沒有絲毫喜慶氣氛。如果好的開始是成功的一半，那麼壞的開始便預示來日險阻重重；更不必說，港府推出百億紓困措施全屬小恩小惠，大部分是不知何時兌現的期票，單是將勞工假期增至十七日、劏房租務管制等等，已不知何年方能實現。在廢官胡混度日之下，止暴制亂一味採取拖字訣，惠民紓困又不到位，香港能不被拖到五勞七傷、奄奄一息才怪。

當然，若將籤文引用在被捕人士身上，可能也預示他們經過漫長的司法程序後，最終避過牢獄之災。事實上，「警察拉人，司法放人」不斷上演，早已備受詬病，也是社會難以重回正軌的最大原因。如今看來，「司法放人」在來年依然不會改變，犯法沒有成本，最高興莫過於暴徒、黑手和賊匪。大仙在治安方面賜予「朱洪武登基」，暗示中秋過後局面才有好轉，上半年仍是動盪不已。香港現已淪落至炸彈與子彈橫飛，槍械全面流入社區，加上大小匪幫和南亞兵團趁火打劫，安全城市云乎哉！

無獨有偶，政治方面大仙賜予「曾點論志」，雖云是上吉籤，但籤文隱喻香港政治爭拗層出不窮，大人小孩拗個面紅耳赤，爭持不下。這不禁令人想起去年的區議會選舉，反對派大獲全勝，建制派兵敗如山倒，港府以為讓市民透過選票發洩情緒，可讓社會回復平靜，但事與願違，徒然助長反中亂港氣燄。這是否意味今年立法會選舉也是一樣，市民發洩式投票後社會撕裂如故，不問可知。

所謂危城不入，亂邦不居。港人在黑暴籠罩下紛紛用腳投票，移民他鄉逃難避險，移民前申請俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書個案在去年激增，來年「逃難潮」依然未見止息。大仙對此賜予「子路拱雉」一籤，出奇地應景。籤文指雌雉機警，發覺周遭有異動即刻飛走，待危機過後才回來，這不就是港人移民避險的寫照嗎？連精英階層都捨港遠飄，香港死氣沉沉，競爭力每況愈下，即使危機過去人們歸來，香港已非從前的香港，寧不悲乎！

都說一年之計在於春，無奈這個春天，政治爭拗沒完沒了，港府管治風雨飄搖，暴亂黑手逍遙法外，誰能力挽狂瀾呢？說到底，三分人事七分天。黃大仙為香港指點迷津，固然指出了方向，但路到底該如何走，始終要靠港人自己選擇。香港是繼續內鬥內耗，亂象不已，還是迷途知返，改弦更張，將注意力轉移到經濟民生，才是鼠年能否否極泰來的關鍵。