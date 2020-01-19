世界視線：烏總理辭職風波　總統主演將相和

繼俄羅斯總理梅德韋傑夫突然請辭後，烏克蘭史上最年輕總理、年僅三十五歲的貢恰魯克突然提出請辭，總統澤連斯基同日拒絕接納，聲稱要給他多一次機會，並強調國家現在經不起政治和經濟不穩。

這齣政治活劇肇因於一個名為「如何哄騙總統」的社交媒體帳戶，日前發布兩段相信是貢恰魯克跟其他內閣部長以及中央銀行官員開會的片段，當中談到如何向澤連斯基解釋經濟政策，當中一把疑似貢氏的聲音表示，總統對經濟的認識「相當初階」。

貢恰魯克曾任律師及澤連斯基競選辦的要員，他今次突然請辭，引發外界無限猜想。按照烏國法律，貢氏真要請辭，應該向國會而不是向總統提出。另一方面，從媒體現有的報道看來，這只是一場茶杯裏的風波，比起美國總統特朗普的閣員私底下罵他「白癡」，貢氏無疑已是相當客氣，更何況他在錄音中也承認自己對經濟事務同樣「一竅不通」，按理說道個歉就可了事，何須請辭那麼大陣仗？有一種猜測是，事件反映烏克蘭高層內部的權力鬥爭，澤連斯基儘管奪得總統寶座，但政治根基仍未穩固，現時控制國會的政黨只是臨時「拉伕」的產物，貢恰魯克選擇在此時跟澤氏攤牌，就大有添亂之意。

如果真是這樣，那麼澤連斯基這些年來的演藝生涯真的不是白過。政客跟演員一樣，必須讓觀眾相信他所苦心經營的形象。澤氏迅速「原諒」貢恰魯克，向公眾顯示他作為國家領導人，處事「以大局為重」的一面。事實上，澤氏走的是「魅力型」而非「技術官僚」的路線，懂不懂經濟本來就無所謂，情況有如美國前總統列根，說穿了只是個會用人的「甩手掌櫃」。

然而不管怎麼說，澤連斯基現正面臨多面作戰，必須快刀斬亂麻地解決這場危機。澤氏不僅要繼續處理東部親俄分離分子的問題，特朗普的國會彈劾案正進行得如火如荼，隨時可能燒到澤氏身上，再加上伊朗擊落烏國民航客機，澤氏本已焦頭爛額，跟他領導的國家一樣，經不起再一次的折騰。