功夫茶：扮嘢釣魚損法治　大仙靈籤確應景

呢個世界，只有生壞命，冇改錯諢名㗎！人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，民望評分長期低殘，是以又叫「司底驊」，甫上任一刻，醜聞纏身總是「拂了一身還滿」，一味避政龜縮，無恥廢噏，檢控常甩轆勁低能，錯到離罩貽笑大方！

嗱！司底驊上任以來，先後爆出寓所僭建、「秘撈」仲裁案無申報、持有其夫旗下公司股權無申報等。而佢作為律政司司長知法犯法，至叻狡辯，推卸責任，諉過於人。嘩！做律政司司長原來真係惡過皇帝！佢話乜就係乜，你不但要聽，更要信！

之不過，司底驊心志博雜，又點可能凝思聚精律政工作啊！一個恍神，豬年更仆倒倫敦街頭，做咗「獨臂神尼」，搞到沖涼善後都要人幫！呢，究竟司底驊主政嘅律政司是否令本港法治不彰、司法不公，且聽黃大仙賜籤第九十七中平籤「康順釣魚」有何玄機：憑欄晚眺倚南樓，滿目風光景色幽，一葉小舟頻下餌，漁翁釣淂有魚否。

據講康順為古時一位隱士，良辰美景下，只見一葉小舟上，康順化身漁夫頻頻下釣，至於有冇魚獲，那就天知曉！嗱，解籤嘅高人就話喇，法治要公平公正，更要有耐性，不能亂來，放長線釣大魚係重要，但需要果斷，魚竿有反應就應收竿，唔好淨係扮漁翁享受釣魚嘅過程，亦不能不管係唔係有魚上釣，只獨個兒陶醉在角色之中。高人又話，呢支籤亦反映鄭若驊處事慢吞吞，欠缺果斷，就好似康順隱士扮漁翁，純係「角色扮演」，冇履行律政司司長應盡之責。睇吓仲有咁多暴徒未被起訴、黑手逍遙法外就知喇！

高人英明！事實上，司底驊霸着茅坑不拉矢已街知巷聞，「避政司司長」呢個諢名點會死錯人啊！市民嘅眼睛係雪亮嘅，又何況大仙法眼？呢，呢支籤嘅神髓，依功夫茶看來，全在「頻下餌」三個字。阿哥，試想一個漁翁，由朝垂釣到日薄西山，冇魚上釣，根本就毋須換餌，咁又何必「頻下餌」？睇怕佢有強迫症！患上此症嘅人，會陷入一種無意義且令人沮喪嘅重複想法或動作。個漁翁一味頻頻下餌，手如抽筋又唔見有魚上釣，咁仲唔係有強迫症？

各位街坊，黃大仙終於為大家解開司底驊避政、懶政、怠政之謎，原來佢鍾意霸住茅坑不拉矢係身不由己，好衰㗎！咪笑人係「逐臭之婦」喇！漢奸黎涉刑恐東方報業集團男記者一案，佢答覆咗十七封信，都係重複又重複，完全答非所問。佢周身郁，扮忙碌，原來係強迫症！大仙解謎，司底驊當真病得不輕，一味「頻下餌」，仲唔快問責下台回老家釣鮫魚？難道還要獨倚茅坑作狀出恭嗎？