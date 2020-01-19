神州觀察：炫耀駕車闖故宮　破壞文物誰之過

北京故宮近日因過度商業化開發問題捲入輿論漩渦，並連累預售火爆的「故宮團年飯」業務被迫腰斬。豈料一波未平，一波又起，故宮再被踢爆有人違規駕車入內拍照遊玩，兩件事撞在一起，愈發引起民眾對於故宮文物安全之虞，質疑當局在相關珍貴文化遺產保育上或會因小失大，須慎之又慎。

一名被指是中國國際航空前空姐的女子，日前駕車闖進北京故宮太和門廣場，並與友人開心停車拍照，之後又上傳至網絡炫耀稱，自己是趁着閉館日躲開人流到故宮「撒歡兒」，一副能人所不能的優越感。網友們不值其所為，紛紛留言批評，反遭該女子嘲諷是「檸檬精」，意指別人是在妒忌她，更叫囂稱做法「合規合法」，叫網友不要亂扣帽子。

惟當此事成為網絡熱議的焦點後，涉事女子亦迅速清空所有相關貼文；故宮則於當晚發出官方聲明，稱有關違規事件屬實，並對此深表痛心及向公眾誠懇致歉，但對事件原委無作過多交代，令輿論大為不滿，尤其是網上流傳指該女子乃已故某解放軍高級將領之孫媳，瞬間予人一種耍特權搞腐敗之感，不忿權貴階層為一己之私，竟連六百多年的故宮歷史文物亦肆意踐踏破壞，難怪故宮方面對此支支吾吾，不願多說。

事實上，就算是一般民眾的破壞文物行為，亦不可原諒，雖然對一般民眾來說，有能耐駕車入故宮的可能性並不大，除非出現像桂林航空機師帶女友入駕駛艙的私相授受行為；若真如此，故宮亦將難逃安全管理失職之罪。總之不管怎麼說，如今這個連外國元首到訪亦需步行的地方，卻可任由駕車亂闖之事發生，實在說不過去。

其實此事最讓人糾結的，還不是耍特權或監管疏失問題，而是當中是否存在某些出於商業目的而導致的連帶破壞行為。正如事件中涉事車主所言，是他將車借給該女子，而對方則聲稱是應邀參加故宮的某項活動，事發當日還有十幾輛車停在附近。民眾更想知道的是，該類活動屬偶然之舉，還是常有的事？當中又有多少人做過同樣的事情，甚或更嚴重的破壞行為，只因他們沒有上網炫耀而被隱瞞掉？

至於日前被叫停的故宮團年飯，原因亦是基於此，且類似行為存在已久，何以會出現年年遭抵制、年年重演的怪現象？故宮近年更廣泛引入及自主開發出不少商業營銷項目，並不時引發爭議，該類問題亦已成為全國所有歷史文化遺產保育中普遍存在的通病。

需要指出的是，文化保育並非不能商業化，且在國際上不乏成功先例，關鍵在於如何取得平衡，既可創收紓困，又能保護好文物，務使類似破壞行為不再發生。