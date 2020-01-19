美國國務卿蓬佩奧形容美國外交政策是以遏制為主，暗殺伊朗革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼是一例，同樣的方法亦適用於對付中國和俄羅斯。這是赤裸裸的霸權主義，且是全無國際規矩的國家恐怖主義。如此公開威嚇全球，威嚇中國和俄羅斯，美國是表達甚麼態度、立場和政策取向呢？

遏制是打擊阻止別國，遏制的原因是別國對美國產生威脅與挑戰，目的是讓別國失去對美國威脅與挑戰的能力與作用。這是典型的霸道，不講道理，更不會遵從任何道德道義，只是美國「主觀認定」便是定論，就如美國在美洲開拓西部疆土殺絕土著一樣，把別的種族、別的國家視為敵人，任意攻擊、追殺、掠奪。

美國暗殺伊朗將領，為的是伊朗阻礙美國在中東西亞的霸權擴張和資源搶掠。用暗殺實際相當於對伊朗開戰，明白地、公開地欺負伊朗無力與之開戰。在強壓伊朗之後，便即公開威嚇中國、俄羅斯，用伊朗的例子，便是威嚇美國可暗殺中、俄兩國的領導人，或任何令美國感到威脅的中、俄官員。這種暗殺與威嚇，不是恐怖主義是甚麼？難道這是大國外交、普世價值嗎？

對中、俄尚且威嚇，對北韓、委內瑞拉、古巴，美國怎不會用暗殺或公開的攻擊來達到它的國家利益、政治陰謀呢？這樣的美國外交戰略和做法，便是把近一、二百年建立起來的國際秩序全盤破壞。以往國與國交惡，是公開宣戰，還有國際協議的戰爭規矩要遵守。現在美國採取的是不宣而戰，殺人不擇手段，也沒有甚麼標準規範。

美國的外交政策和行動變得如恐怖主義組織一樣，美國便是恐怖主義國家，維護霸權的方法，便不只是開戰，不止於顏色革命，而是公然的暗殺，整個國際體系便從此亂起來了。

伊朗怯於美國壓力，不敢公開還手，但伊朗軍民會甘心屈服嗎？政府束手，非政府的力量便可放手，首先在中東，但亦會在世界任何一個角落，在美國本土；伊朗不動，還有伊拉克、敍利亞乃至阿富汗，千千萬萬的回教徒。「民不畏死，奈何以死懼之」，恐怖主義必然更形蓬勃，中國畏懼，俄羅斯強悍，土耳其、北韓等也不會任人宰割。美國打開暗殺之門，大小國家、大小組織可以倣效，高科技不成，還可以用低科技，美國能防範多廣、制止多久？

美國國內掀起反戰示威潮，怕的是禍連美國的平民百姓，演變成美國在全球的泥足深陷，草木皆兵。或許全球需要一場更大的戰爭來平息戰亂！