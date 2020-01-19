朝廷駐港大臣駱惠寧日前在新春酒會上表示，香港還沒有走出困境，止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最為緊迫的任務。強調了這點，駱大人的祝酒詞就沒有像以往官員那樣，舉杯預祝大家新春快樂。大概駱大人知道，在暴亂未平之下，這個春節是快樂不起來的吧。香江仍被黑暴陰雲籠罩，幾百萬市民仍在暴力、打砸搶燒、各種恐怖行徑威脅下提心吊膽、惶恐不安的過日子。

就在同一天，香江府衙宣布，考慮到社會仍有不穩定因素，對公眾安全有威脅，決定取消年初二的煙花匯演。可見香江府衙、林鄭月娥也知中央三令五申的止暴制亂，他們距完成任務甚遠；工作進度如此緩慢，也早在輿情的預料之中，現在由駱大人再次提醒任務緊迫，可說再行催促，針對性很強。事實上，朝廷經過這幾個月的觀察，已清楚林鄭月娥、香江府衙對止暴制亂仍是中央推一推就動一動，不推就不動，這種態度很有問題，很像在敷衍應付。

然而，非常滑稽和有些悲哀的是，朝廷還要不斷的誇獎林鄭。駱大人在酒會致詞時說，行政長官林鄭月娥帶領管治團隊及香港警察恪盡職守，止暴制亂，表現出非常時期的非常勇氣。

我們不知道，這些話聽在林鄭月娥以及一眾特區高官耳朵裏是啥滋味，不過我們知道，這樣的與事實出入很大、甚至完全相悖的誇獎之詞，林鄭是不會領情的，對她是不會有甚麼激勵作用的，只有反效果，助長其驕矜之氣、陰違之計，無視朝廷「緊迫」，無視百姓受煎熬，對此已人所共知也。

老實講，林鄭月娥非常好命，她那個管治班子也非常好命。他們惹出了這麼大的禍事，綏靖投降、縱容暴亂七個多月未見平息，今上和朝廷還是對他們苦口婆心、循循善誘、連誇帶讚、同情理解、充分肯定；完不成任務不要緊，還是「克盡職守」，還是「勇於擔當」。天下竟有這麼好當的官嗎？咱們祖國內地的封疆大吏、千萬高官們真要羨慕死了，這就是「一國兩制」的獨特優勢嗎？