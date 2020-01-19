治亂古來有，英雄今豈無？黑暴爆發以來，港府高官怕事避事，爭相卸責，人人沒腰骨，個個沒膊頭。眾多政府部門中，只有警隊苦苦支撐，之前由於應對不當而進退失據，疲於奔命。直至新「一哥」鄧炳強上場後，警隊調整部署，軟硬兼施，才逐漸控制局面，化被動為主動，有效打擊暴徒氣燄。

最令人擊節讚賞的是，鄧炳強經常身先士卒，落區巡視，親自指揮，大大鼓舞警隊士氣。他日前在區議會上舌戰群丑，更是正氣凜然，一句「只有懼怕正義嘅人才想我辭職」，可謂鏗鏘有力，擲地有聲，贏得「不卑不亢，據理力爭」的讚譽。反觀區議會那班政治小丑，理屈詞窮，面目可憎，再次印證了邪不勝正的道理。

所以說，兵熊熊一個，將熊熊一窩。在新一哥帶領之下，警方主動出擊，加強情報收集，不僅有效控制局面，近日更接連偵破多宗槍械及爆炸品案，化解了不少暴力危機，使香港不至於陷入恐怖主義深淵。英國一項全球政治風險展望的報告顯示，香港動盪指數由去年全球第一百一十七位，飆升至今年第二十六位，論示威的嚴重性和頻密程度，香港更被列為「最高危地區」，與動亂不已的智利同列，而且預計未來兩年難有改善。面對如此亂局，如果不是警隊充當定海神針，後果難以想像。

毛澤東說過，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。香港鬧到如此地步，雖然有各種原因，但主要還是因為港府無能、高官避事，說穿了也就是用人不當的問題。管治班子濫竽充數，當中更有不少無間道，他們「身在漢營心在曹」，不是陽奉陰違，就是明抗暗阻，港府施政不暢，香港豈能不亂。尤其是這場黑色暴亂，既暴露港府的無能，也暴露官僚的自私，寄望他們止暴制亂，無異於緣木求魚。聞戰鼓思良將，香港需要一支強而有力的警隊，警隊更需要一位強而有力的一哥。