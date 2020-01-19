年近歲晚，家家戶戶忙於打掃辦年貨迎接新年來臨，冷不防有一個不速之客，無聲無息入侵，它來自湖北武漢，名叫新型冠狀病毒肺炎，又叫武漢肺炎，對於香港人來說，武漢似很遙遠，但泰國與日本距離湖北更加遠，一樣有確診個案，病毒無遠弗屆，遲早出現在你左近。病者當中有人沒去過活禽畜市場，可見人傳人的可能性不能抹殺，打個噴嚏都有機會傳染，而且服退燒藥竟然可以退燒，容易與流感混淆，更加防不勝防。

最令人憂心的是，內地春運迫在眉睫，數以億計人流穿梭大江南北，武漢正是中南部交通樞紐，大大提高肺炎散傳去其他省市機會，現在同胞富起來，空群往外地度歲，機場又是一個缺口，泰國預計有逾百萬中國旅客入境，如臨大敵，加強檢測，其他如日本及台灣亦嚴防肺炎入侵。屆時中港人流亦是絡繹不絕，特區政府有做好把關準備嗎？

一如既往，香港防疫工作總是後知後覺，不踢不郁，日本成田機場要求旅客如果曾服食退燒藥便要申報，香港到現在還未強制旅客申報健康，等於任由病毒自由行。日本及泰國都有病例是從武漢入境，澳門、台灣、新加坡、越南以及南韓都有疑似個案，疫情恐怕已蔓延亞洲，香港八十多個懷疑病者，出現確診只是時間問題。

內地防疫工作也不見得周密，漏網之魚可以往外地播毒已經證明一切，而且透明度一直需要改善，疫情交代不清不楚，病毒基因圖譜遲遲才公開，病者臨床數據仍未有提供給香港，因此難以預測病情變化或者疫情走向。沙士一役，沉痛教訓，十多年後香港人未敢忘記，但政府似乎拋諸腦後，現在政治掛帥，號稱全力以赴，止暴制亂也未見效，廢官一事無成，如果繼續懶散把關，肺炎疫情不堪設想，到時疫潮與暴潮夾擊，以為豬年多災多難，可能鼠年才是致命一擊。