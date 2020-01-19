中西區區議會在一月十六日開會，請到了警務處處長鄧炳強親自出席，答覆區議員的質詢。本來這是一個難得的機會，讓市民一聽警務處處長怎樣回應大眾市民對近月警隊行為的責難。可惜這個區議會的主席加上絕大多數議員卻只顧乘機做騷，把時間都用作辱罵警務處處長，好表明其個人反政府立場。會議算是開了，立場也表明了，但對普通市民來說，這個會議除了區議員顯示了個人政治立場之外，還有何得益？澄清了哪一項區內情況？反映了區內甚麼問題？找到哪些政府官員解釋了哪項政策？相信區內市民對這次表態會議大失所望。

問題主要出在這些區議員，包括他們選出的區議會主席沒質素。首先是主席有問題，當警務處處長剛踏入會議室，主席已聯同一批區議員和市民大喊反對警察的口號，但同時有另一班支持警隊的市民到場旁聽，也乘機喊支持警方的口號，主席卻要求支持警方的市民收聲，說會議是嚴肅場合，誰在這裏喧嘩喊口號便把誰趕出去。帶頭喊口號的是她，當對方跟着喊相反口號時滅聲的也是她。只許州官放火，不許百姓點燈，主席的確把言論自由詮釋得出神入化。

主席的另一招是安排議員以快問快答的方式與警務處處長對話，結果處長的發言常被議員截斷，現場情況混亂，處長也就未能就一些市民關心有關警察的問題好好作答。

還是身兼立法會議員的許智峯比較誠實，他告訴傳媒，民主派議員事先商議分工，目標是「問到底」，即使未獲回答，也要令鄧炳強「醜態百出」，以顯示警方對「警暴」死不悔改。即是說，他們根本就沒有準備詢問任何問題，也不打算給他機會作答，目標純粹是要侮辱警務處處長，令他出醜，故不惜打斷他的說話，不給他回應機會。

該次會議另一特點是區議員特意藉這個機會辱罵警務處處長。傳媒報道，當區主席及區議員提到處長時，總是「PK」前「PK」後 。他們大概以為這是乘機侮辱對方的成功策略，但依我等旁觀者看來，這純粹是因自己道理不足，轉而謾罵的手法。逞一時口舌快感尋求發洩，不會得到正面結果，只會給別人詞窮理屈的印象。這次區議會會議會否給其他部門官員一個印象，就是會議只為區議員表態發洩，故不需重視，隨便派個副手前去，不需準備，只要出現便能夠滿足區議會的要求？

事後傳媒報道，市民的印象是處長表現得體，有理有節，醜態百出的反而是發問的區議員。網上剛看到有人評論這次會議，說警務處處長「勇戰區議會，大勝而回」。