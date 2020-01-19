日本前首相小泉純一郎次子、現任環境大臣小泉進次郎因為妻子臨盆在即，計劃在兒子出生後請育嬰假。根據當地法例，男女都有權休一年育嬰假，但日本是父權社會，男人請育嬰假少之又少，甚至會受到歧視，結果小泉請假消息一出，旋即引發爭議。

看其請假日數，不過是在兒子出生頭三個月內請假兩星期，而且不是連續放，還要夾雜本身的年假，並一再強調不會錯過重要公務。看到這裏，未免覺得日本人太苛刻了，連請個假都要鄭重交代，彷彿丈夫陪產育嬰也是錯的。從中既折射出日本社會的守舊，但亦同時反映出日本男性重視職場，不會因私忘公。

再看香港官場，高官外訪放假當食生菜，小泉的窘境，他們從來不用面對，甚至隨時當成笑話看待。反修例黑暴於去年六月爆發，我們的問責高官卻在香港生死存亡之際放假大過天，放假日數由一星期至逾半月不等，例如政制及內地事務局局長聶德權在七月休假七日，發展局局長黃偉綸更由七月放到八月共十七日，教育局局長楊潤雄八月同樣放半個月大假，食衞局局長陳肇始一樣冇執輸，在八月放了十日假。

如果說，這仍是黑暴初期，廢官警覺不足，那麼，到了去年底黑暴高峰期，我們的廢官卻一樣無知無覺，說不通了吧？聖誕新年期間，多達九名司局長放假，包括民政事務局局長劉江華連放十五日，政制及內地事務局局長聶德權放九日等，不知他們去了哪裏歡度佳節呢？

香港的廢官，享受世界級的高薪和福利，出入有專車代步，有豪華官邸住宿，納稅人對他們可謂極之厚待，但他們交出甚麼治港成績表呢？一場黑暴將香港搞到經濟插水、治安重創、人心不古，他們卻聽之任之話之你，以致暴亂來到今日仍未止息。他們做官只當打份工，根本不是真心為民服務，遇到半點風雨便縮骨，難怪回歸以來香港亂成一團。