「劏房」這個名詞源於香港，內地或台灣人雖然同樣使用中文，卻未必明白是何所指。財政司司長陳茂波的家庭曾經從事住宅分租業務，他被稱為「劏房波」。陳司長卻對這個稱號表示抗議，告訴我們板間房不同劏房，他們經營的只是板間房生意云云。

嚴格來說，板間房跟劏房確有不同，前者是將一間房子分隔出若干小房間，每間獨立出租，各租戶共用廚房、廁所；後者分隔出的小房間則五臟俱全，內有廚、廁，不必與他人共用。但時長日久，兩者的定義漸趨模糊，有些劏房只有廁所，廚房要與他人共用；有些則相反，只有廚房，廁所是共用的。後來，劏房的界線愈劃愈寬，就連板間房也被統稱為劏房了。

政府正研究向劏房戶實行租金管制，但要管制有效，先得清楚界定何謂劏房。相信政府最後會採用較寬鬆的定義，但凡在一個原面積單位內劃出房間分租，就叫劏房。這批租戶是社會上的弱勢群體，政府制訂新政策協助他們，本意是良善的。

但政府會否好心做壞事呢，有時不管則已，一管可能更亂。歷任行政長官之中，以梁振英打擊樓價最力，然而在他任內，樓價卻升了一半，升幅為歷屆特首之冠。政府想惠及首次置業者，要求銀行對低價房子提供較寬鬆的按揭條件，結果反倒促使「細價樓」瘋漲，呎價直逼豪宅，市民「上車」比以往更困難。

如今政府又說要管制劏房戶租金，實施起來卻不易，譬如是寬管抑或嚴管？要是管得太寬，新制便形同虛設；管得太嚴，業主處處受縛，部分就會放棄經營劏房，將房子還原，全間出租。到時候小房間供應減少，低下階層租房將愈來愈難。

精明的管治者不多，愈插手民生事務，愈容易滋生問題，故現代經濟學大多不鼓勵政府干預市場。