香港樓市高企，年輕人上車難已是共識。立法會一項研究顯示，三十歲以下的公屋申請者中，具備高等教育或以上學歷的申請人，由二○一二年嘅兩成七，上升至去年嘅四成七，即七年間大增二十個百分點。

嗱！去年三十歲以下嘅公屋單人申請有五萬八千一百宗，即約有二萬七千三百多名輪候人士是大學生。有關注團體指出，相信不少年輕申請人是在學青年，他們抱着「冇蝕底」、「買保險」嘅心態申請。上世紀七十年代，大學生就嚟畢業時，已有不少大集團、大公司向大學發招聘通告，當年老朽同屋之港大應屆畢業生，已經做好兩、三套西裝，準備見工去！

當然，那個年代沒有這麼多認可大學，大學生係真正天子門生，矜貴好多！不過，時移世易，大學生竟淪落至此，高學歷也難向上流，是政府政策有問題抑或是大學生太不長進？恐怕政府真要好好調查深究，好為長遠大專教育作深層次規劃。少年強則國強，少年冇志氣社會又怎可能有活力、榮光？

毛澤東有首七絕《改西鄉隆盛詩贈父親》：「孩兒立志出鄉關，學不成名誓不還。埋骨何須桑梓地，人生無處不青山。」這首詩寫於辛亥革命前夕，有指少年毛澤東目睹國力衰敗、民不聊生的慘況，憂國憂民，壯懷激烈，欲走出家鄉去實現更大理想。美國學者亞歷山大‧潘佐夫的《毛澤東：真實的故事》則稱，漢之劉邦、明之朱元璋都是窮到不能再窮嘅貧家子弟，他們的事迹常縈繞少年毛澤東的腦海。就是這股追求光榮嘅熱情，激勵尋常人家子弟成為科學家、作家和政治家。

愛國情操召喚着毛澤東，這位鄉下青年狂傲的心靈推動着他勇往直前。我們不能期盼所有年輕人都有少年毛澤東嘅高大志向，之不過，如果咁多香港大學生以申請公屋為職志，不是像一塊雕壞了的木頭嗎？