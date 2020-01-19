二○二○年的外交盛事中，中國領導人在春天訪問日本是其中一件重量級大事，對亞洲及國際形勢都有極大影響。然而，隨着新一年拉開序幕，日本外交部卻頻頻拿此事挑事端，最近防衞大臣河野太郎更公然以中國公務船隻頻密巡察釣魚島海域為由，指沒為訪日創造良好條件，言下之意是隨時可拉倒？只怕玩下去，日本會輸不起。

中日關係偏冷多年，隨着中國國力日盛，日本的不安感愈來愈厲害。本來日本寄望美國重返亞太，誰料特朗普主政後全面改變部署，日本只好把眼光望向中國，希望藉中國經濟起飛之機，拉動日本走出三十多年的經濟迷失。

雙方好不容易在去年達成了中國領導人今春訪日的共識，但日本自此亦開始表現得扭扭捏捏，日媒更不時放風指中國領導人訪華之行或生變。近日河野不止一次指摘中國公務船巡釣魚島，更予人事有蹊蹺之感。眾所周知，每年三月是北京舉行兩會之期，國家領導人一般都不會在此期間外訪，尤其是人大及政協開幕、閉幕等大日子，春天外訪的時間要麼是二月，否則就要拖到三月尾，因此，這個關鍵時刻河野發放不友善言論，實在值得推敲。

說到釣魚島巡防，中日多年來誰也不願意讓步。要知道，中國海警船及其他公務船巡航釣魚島海域已成近年的常態，去年中國公務船在上址巡航最少有二十九次；今年剛拉開序幕，海警船巡航便有兩次，一次在本月四日，一次是十四日。問題來了，既然中國公務船巡航已達十日一次的規律，去年更是一整年沒間斷，為何日本現在才在國際場合叫嚷？河野的選擇一是因為場合，他發表上述言論時，正在美國五角大樓與美國防長會面，欲借美國西風的動機很明顯；二是時間，在商討中國領導人訪日行程時弄點小動作，不致因此徹底開罪老大哥美國。如此算計，才是真正不利中日新關係。