政府日前公布十項惠民紓困措施，多項是工聯會爭取已久的民生倡議，例如統一假期十七天、為輪候公屋三年以上住戶發放租金津貼、研究劏房租務規管、失業現金津貼等，都是勞工基層期盼已久的政策，可見政府終於對過去向商界過度傾斜有所反思。但這些措施很多只有雛形，還需深化加快落實。不過，即使措施落實，也只是扭轉現時的社會分配不公的開始。

政府今次公布十項惠民措施，總算走對了方向，但走向公平公義的王道仍有很漫長的路。筆者認為，除了勞福政策，其中之一的關鍵是需進一步作出產業多元化的改革，才能徹底扭轉現時香港產業失衡的問題。香港面對的深層次問題，是產業結構失衡，發展過度集中金融和地產行業。其中地產霸權獨大，其他行業的盈利均被地產商蠶食，中小企難以負擔租金，工人工資備受壓榨，裙帶資本主義已牢固形成，財富高度集中，有產者富而愈富，社會難以發展向上流動的動力。

世界各地當今都向高增值的方向進發，例如深圳，就是以創新科技作為產業重點，去年深圳的本地生產總值增長近百分之七，遠超香港。香港再不急起直追，只怕連尾班車也搭不上，欠缺發展高新科技的土壤，吸引不到人才，就算年輕人有才能也無用武之地。因此，特區政府必須給予充裕空間讓中小微企發展，才能創造多元優質工作崗位，為新經濟創出一條新路，此乃打破地產霸權壟斷的重要一步。要扭轉產業結構，其中一個契機就是落馬洲河套地區的港深創新及科技園。

在產業結構失衡下，打工仔女欠缺議價能力，連爭取基本的勞工保障也非常困難。例如香港一直沿用港英年代歧視性的假期政策，法定假期（勞工假）只有十二日，不及公眾假期的十七日，同是打工仔女，但約三分一人只享有勞工假。工聯會多年來不斷提出，惟政府寸步不讓，這次難得開綠燈，推動統一假期十七日，令打工仔女可以多陪家人多休息，體現社會公平，期望資方為了促進社會和諧，不要斤斤計較，勞資盡快達成共識，讓統一假期可早日落實。而員工多了假期，相信亦會刺激消費，有利於推動內需，促進經濟，實為雙贏政策。

筆者日前參與電視訪問節目，同場亦有反對派的工會代表，她似乎對政府的惠民措施並不太領情，當節目主要討論民生勞工權益，她仍是三句不離政治口號。香港經過逾七個月的社會動盪，倒閉潮、失業潮漸現，不少旺區店舖開始出現人去樓空。筆者歡迎更多人為勞工權益和團結出力，可惜有些反對派工會，眼中仍只有狹隘政治思想，粉飾暴力。反對派以經濟攬炒、逼全民罷工作為爭取的手段，結果可以預見，大量資金撤離香港，商戶因而倒閉，更多人失去工作，而經濟衰退令政府難以維持收入，福利政策更難持續。另一方面，世界的競爭並不會等待香港，當資金長期留在內地和亞洲其他較穩定的城市，香港還餘下甚麼？

新年將至，期望社會放下政治爭拗，理性處理各項民生問題，讓港人安居樂業，重拾平安。